Derrame petrolero en Veracruz es de Pemex, acusa pescador

Pescadores independientes del municipio de Pajapan en Coatzacoalcos, Veracruz, demandarán el ecocidio por derrame de petróleo,

Las afectaciones las han minimizado, la ciudadanía está sufriendo con el derrame petróleo, afirmó el pescador del municipio de Pajapan, Coatzacoalcos Veracruz, Alberto Martínez, quien señaló que la contaminación ha pegado a todos los municipios de la costa porque su único medio de sustento es la pesca, una labor que no pueden realizar.

"Si no podemos pescar, ¿de qué vamos a vivir?"



Tras derrame de petróleo, las autoridades municipales han restringido tanto la pesca como la venta de mariscos, dejando a comunidades enteras sin su única fuente de ingresos: Alberto Martínez, pescador de #Coatzacoalcos, Veracruz.… pic.twitter.com/NFMKXkXxjR — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 25, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Derrame petrolero afecta costas de Tabaco y Veracruz

Impacto en comunidades pesqueras

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el pescador afirmó que las autoridades municipales les han prohibido la venta de mariscos, que es la forma de vida de las comunidades.

La laguna y el mar están contaminados y la ciudadanía corre riesgo de enfermedades; por tal motivo piden el apoyo del gobierno federal.

Sobre los dichos de la gobernadora, dijo “quieren minimizar las cosas”, y señaló que, aunque quieran culpar a un privado “el daño que se generó fue por manos de hombres y debe haber un responsable, que al final del día es Pemex”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Niveles contaminantes de Dos Bocas preocupan a padres de familia que exigen reubicación de escuelas

Exigen responsabilidad y acciones legales

“Hidrocarburo, petróleo o chapopote viene revuelto y no sabemos cuándo será eliminado”, advirtió el pescador quien lamentó.

Los políticos solo vienen en tiempos de política, nomás vienen a pedir el voto, se van y nunca regresan, da pena decirlo, pero es la verdad”. —

Y aunque el gobierno ha demandado, adelantó que los pescadores también se van a organizar para demandar, porque la demanda solo protege a los que están concentrados en cooperativas, pero no a los libres, cuando todos padecen esta situación. El derrame petróleo continúa afectando la actividad económica y ambiental en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Dos Bocas bajo la lupa: exigen que Marina y Pemex den la cara por el derrame de petróleo