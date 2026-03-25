Derrame petrolero en Veracruz es de Pemex, acusa pescador
Pescadores independientes denunciarán el ecocidio por derrame de petróleo, porque la afección es grande y la demanda del gobierno solo acoge a pescadores de cooperativas, señala Alberto Martínez pescador de Coatzacoalcos, Veracruz
Las afectaciones las han minimizado, la ciudadanía está sufriendo con el derrame petróleo, afirmó el pescador del municipio de Pajapan, Coatzacoalcos Veracruz, Alberto Martínez, quien señaló que la contaminación ha pegado a todos los municipios de la costa porque su único medio de sustento es la pesca, una labor que no pueden realizar.
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Impacto en comunidades pesqueras
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el pescador afirmó que las autoridades municipales les han prohibido la venta de mariscos, que es la forma de vida de las comunidades.
La laguna y el mar están contaminados y la ciudadanía corre riesgo de enfermedades; por tal motivo piden el apoyo del gobierno federal.
Sobre los dichos de la gobernadora, dijo “quieren minimizar las cosas”, y señaló que, aunque quieran culpar a un privado “el daño que se generó fue por manos de hombres y debe haber un responsable, que al final del día es Pemex”.
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Exigen responsabilidad y acciones legales
“Hidrocarburo, petróleo o chapopote viene revuelto y no sabemos cuándo será eliminado”, advirtió el pescador quien lamentó.
Los políticos solo vienen en tiempos de política, nomás vienen a pedir el voto, se van y nunca regresan, da pena decirlo, pero es la verdad”.—
Y aunque el gobierno ha demandado, adelantó que los pescadores también se van a organizar para demandar, porque la demanda solo protege a los que están concentrados en cooperativas, pero no a los libres, cuando todos padecen esta situación. El derrame petróleo continúa afectando la actividad económica y ambiental en la región.
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