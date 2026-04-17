Derrame de Pemex en el Golfo de México: Investigan fuga en ducto y separan a tres funcionarios

Pemex separa a tres funcionarios por derrame en el Golfo de México; la investigación sigue en curso. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció este jueves que el derrame Pemex reportado desde inicios de febrero de 2026, y que todavía sigue dejando estragos, se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos, del complejo de Abakatún.

Fuga en ducto y responsabilidades en investigación

Durante una conferencia de Prensa ofrecida por el Grupo Interinstitucional sobre el caso en la que participan diferentes dependencias, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla aseguro que mientras concluyen las investigaciones sobre el derrame Pemex que ocurrió en el Golfo de México, algunas personas serán separadas de sus cargos.

“No podemos, en este momento, dar el nombre de las personas, son parte de la de la investigación, esa es la primera aclaración. La segunda es que no, no es una plataforma donde ocurrió el incidente, este, fue un oleoducto de treinta y seis pulgadas. Ahí fue donde se la fuga en ese. Efectivamente, está en una zona de plataformas, es el activo Apkatum-Polchuk, en la que hay tres yacimientos en tres zonas distintas. Entonces, por ahí pasan una serie de ductos”, aseguró el director de PEMEX.

Según Rodríguez Padilla, los cargos removidos fueron: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección ambiental, el Coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos y el líder de derrames y residuos.

En tanto la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, ya levantó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quienes resulten responsables informó el Secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles.

“El director de Pemex solicitó las bitácoras del área y presentó una denuncia ante el OIC, y amplió la denuncia ante la Fiscalía General de la República. El resultado de esta investigación se obtuvo que en los primeros días del mes de febrero se observó con imagen del satélite una mancha cercana a la plataforma de Pemex Apkartung. El órgano interno de control ordenó la separación del cargo de tres funcionarios de Pemex con presuntas responsabilidades en los hechos. En tanto, se concluyen las investigaciones conducentes”, informo el titular de la SEMAR.

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Impacto ambiental y hallazgos técnicos

Con ello Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una investigación tras la detección de un derrame Pemex de hidrocarburos originado en un oleoducto de 36 pulgadas en el Golfo de México, cuyos efectos alcanzaron las costas de Veracruz y Tabasco, en medio de señalamientos por irregularidades operativas y omisiones en la información.

De acuerdo con un informe presentado por su titular, Víctor Rodríguez Padilla, basado en bitácoras de embarcaciones y análisis técnicos, el incidente fue detectado el 6 de febrero, cuando “se observó por un sobrevuelo presencia de aceite en las cercanías de la plataforma”, lo que llevó a la instalación de barreras de contención y al inicio de labores de recuperación.

Sin embargo, el origen del derrame no fue localizado sino hasta dos días después.

“Fueron necesarias 48 horas para localizar el origen exacto de la emanación debido al mal tiempo, al tirante de agua y la compleja red de ductos en el lecho marino”, señala el documento leído por el director de Pemex. La fuga fue finalmente ubicada en un ducto de gran capacidad, cuya reparación concluyó hasta el 18 de febrero.

El análisis posterior de las bitácoras reveló una serie de inconsistencias que ya fueron reportadas ante la Fiscalía General de la República. Entre ellas destaca que “una pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto no fueron informadas a los altos mandos de la empresa”, así como la existencia de “una fuga de hidrocarburos que había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas”.

El gobierno federal anunció además la conformación de un equipo interinstitucional para atender los impactos ambientales y económicos, así como la creación de un observatorio científico permanente en el Golfo de México para monitorear este tipo de eventos.

En tanto, la investigación sigue en curso.

ahz.