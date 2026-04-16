Mujeres Bienestar Edomex 2026: Así puedes iniciar sesión en la app y activar tu nueva tarjeta

Tras las recientes jornadas de entrega encabezadas por el secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, miles de mexiquenses ya cuentan con el apoyo en sus manos para fortalecer su economía familiar y con el cierre de los registros de permanencia, la prioridad ahora es que las nuevas beneficiarias pongan en marcha su plástico para comenzar a recibir los depósitos correspondientes. Si acabas de recibir tu apoyo en alguno de los eventos realizados en la entidad, aquí te compartimos algunos detalles del programa Mujeres Bienestar en Edomex 2026 y los pasos para que sepas iniciar sesión en la app y activar tu nueva tarjeta.

¿Cómo puedo activar mi tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex en 2026?

Para activar tu tarjeta por primera vez, debes iniciar sesión en la App Mujeres con Bienestar o en la plataforma del programa utilizando el correo electrónico y la contraseña que creaste al momento de realizar tu solicitud.

Si no recuerdas tu contraseña, puedes restablecerla seleccionando la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresando los datos de tu Formato Único de Bienestar (FUB).

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¿Cuál es la app para activar la tarjeta Mujer con Bienestar?

La app para activar la tarjeta Mujer con Bienestar es la aplicación oficial denominada “Mujeres con Bienestar”, la cual se encuentra disponible para descarga gratis tanto en la Play Store para dispositivos Android, como en la App Store para usuarios de Apple/iOS.

¿Cómo saber si mi tarjeta Mujer con Bienestar está activa?

La forma más sencilla de saber si tu tarjeta Mujer con Bienestar está activa es intentando iniciar sesión directamente en la aplicación oficial; si el sistema te permite ingresar y visualizas un saldo o el depósito que te corresponde, significa que el proceso fue exitoso.

También puedes verificarlo marcando al número de asistencia que aparece al reverso de tu tarjeta.

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