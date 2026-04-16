Refinería de Tula registra humo en planta; Pemex reporta incidente menor

Se presentó una explosión en el interior de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula, en donde vecinos alertaron sobre la presencia de humo, sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) refirió que se trató de un incidente menor.

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¿Qué ocurrió en la planta de la refinería?

De acuerdo con la empresa pública al servicio del Estado, la refinería registró presencia de humo en la planta hidrodesulfuradora, mismo que fue atendido de forma inmediata y por ello no se reportaron personas heridas ni daños a las instalaciones del inmueble.

Las autoridades federales refirieron que la refinería mantiene operación conforme a los programas de producción, por lo que rechazó que se presentaran irregularidades en el funcionamiento del centro de refinación.

Falso que hubo incendio en la refinería de Tula.



Petróleos Mexicanos informa que se registró un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata.



No hay personas lesionadas ni daños a las… pic.twitter.com/eHdD5TnhkV — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 16, 2026

¿Hubo explosión en la refinería?

Inicialmente los vecinos señalaron que se había presentado una explosión en uno de los calentadores del área HDR, pero la institución federal aclaró que no hubo afectaciones en el interior de la misma.

¿Qué antecedentes existen en la refinería?

Durante el año pasado se registraron dos incidentes en el interior de la refinería de Tula, pues el primero ocurrió el 11 de octubre acontecido por una falla eléctrica que causó el desvío de crudo hacia los quemadores y que generó densa humareda, mientras que el 13 de marzo también se reportó un incendio menor en una de las áreas de producción de combustible.

Los pobladores de la región han denunciado que existe constante riesgo por las condiciones en las que opera la refinería de Tula, debido a que afirmaron que no ha recibido algún tipo de mantenimiento en el interior de la planta de refinación desde su inauguración en 1978.

Colectivos ciudadanos defensores del medio ambiente refirieron que la refinería de Tula es una de las causas de mayor contaminación en la zona sur de la entidad, por lo cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal (Semarnat) declaró emergencia ambiental en la región.

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