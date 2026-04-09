Pemex confirma incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas
Pemex informó sobre un incendio en la Refinería de Dos Bocas en un almacén; no se reportan víctimas, pero hay movilización de emergencia.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a través de sus redes sociales de un incendio que se originó en un almacén de lo que ellos denominan Coque en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.
El incendio y la columna de humo se aprecian desde varias partes del municipio de Paraíso.
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¿Hubo víctimas por el incendio?
Según el comunicado no hay víctimas por el siniestro, pero sí hay una gran movilización de cuerpos de rescate y contra incendios en el lugar dentro y fuera de la Refinería Olmeca de Dos Bocas.
La presidenta Claudia Sheinbaum público que tanto el director de Pemex como el gerente de la Refinería Olmeca le informaron que el incendio se encuentra exclusivamente en el área de almacenamiento de Coque y ya esta controlado.
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