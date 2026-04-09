Pemex confirma incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a través de sus redes sociales de un incendio que se originó en un almacén de lo que ellos denominan Coque en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

El incendio y la columna de humo se aprecian desde varias partes del municipio de Paraíso.

TE PUEDE INTERESAR: “Incendio en la refinería Dos Bocas ocurrió afuera, y ya es investigado por la FGR”: Sheinbaum

Petróleos Mexicanos informa: se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo.



Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 9, 2026

¿Hubo víctimas por el incendio?

Según el comunicado no hay víctimas por el siniestro, pero sí hay una gran movilización de cuerpos de rescate y contra incendios en el lugar dentro y fuera de la Refinería Olmeca de Dos Bocas.

📌 Se registra incendio en la refinería Dos Bocas#AlAire | Añes Ortíz, vecina de la refinería Dos Bocas



🎙️@KarlaSantillan_ en @asilascosasWPM



🎧https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/7Gs04iaqBu — W Radio México (@WRADIOMexico) April 10, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum público que tanto el director de Pemex como el gerente de la Refinería Olmeca le informaron que el incendio se encuentra exclusivamente en el área de almacenamiento de Coque y ya esta controlado.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

Información en desarrollo...

Síguenos en Google News y encuentra más información