MET Gala 2026: ¿Cuál es el tema de esta ceremonia y cuándo desfilarán todos los invitados de lujo?

La MET Gala es uno de los eventos más exclusivos y famosos del mundo de la moda y el arte. Ésta alfombra roja se lleva cada años en el Museo Metropolitano de Arte (The Met) en Nueva York y funciona como una gala benéfica para recaudar fondos para el área de moda del museo.

Es por eso que te contamos dónde se podrá ver la MET Gala 2026, cuál es el tema y de qué va este polémico desfile de estrellas en medio de toda la prensa que cubre este magno evento.

¿Qué tema van a tratar en la MET Gala 2026?

Como es bien sabido, la MET Gala es una alfombra roja donde los famosos más top del momento, junto con algunas estrellas icónicas del mundo Hollywoodense se juntan en un recinto igual de prestigioso que el evento para hacer una beneficencia para el museo antes mencionado.

En ella muchos debutan con sus parejas, otros tantos se consolidan como los artistas que son y unos cuantos, simplemente asisten por ser leyendas. Así, cada año existe un tema distinto que todos tienen que cumplir con el dress code.

La MET Gala 2026 propuso el tema “La moda es arte”, que se alinea con la exhibición dl museo titulado ‘Costume Art’, en el que se explora la relación de la moda con el cuerpo. Por lo que se esperan trajes y vestimentas bastante experimentales.

Mx - Cuando es la MET Gala 2026 / Kevin Mazur/MG25 Ampliar

¿Cuándo es la MET Gala 2026?

La MET Gala 2026 se llevará a cabo el 4 de mayo de 2026. Afortunadamente, este año, los organizadores no lo hicieron el 1 de mayo, día en el cual se conmemora la lucha de miles de trabajadores para defender sus derechos laborales.

Pues esa fue la polémica hace poco, cuando los trabajadores comenzaron a exponer a través de redes sociales que el 1 de mayo de cada año, ellos no podían descansar debido a este evento que los ocupaba desde días anteriores.

¿Qué famosos se espera que estén invitados a la MET Gala 2026?

Aún no se da a conocer el listado de artistas y famosos que irán a la MET Gala 2026, sin embargo, algunos nombres resuenan entre las paredes, tales como:

Jacob Elordi

Timotheé Chalamet

Zendaya

Las Kardashian

Bad Bunny

Karol G

Sabrina Carpenter

Madonna

Olivia Rodrigo

Un/Una Idol

Recuerda que esta no es una lista oficial, sin embargo, muchos especulan que ellos no pueden faltar. Así que si quieres verlo completamente en vivo, será mejor que sigas el canal de los organizadores en sus redes sociales para no perderte ningún detalle de la MET Gala 2026.