¿Es real la bolsa de basura de Balenciaga? La verdad sobre la bolsa amarilla de Zhang Jingyi que se volvió viral

La actriz china Zhang Jingyi se volvió tendencia en redes sociales después de aparecer en la alfombra roja del Beijing International Film Festival con lo que parecía ser una simple bolsa de plástico amarilla.

Las imágenes se viralizaron rápidamente porque muchos usuarios pensaron que se trataba de un accesorio de lujo de la marca Balenciaga, conocida por lanzar diseños provocadores en el mundo de la moda. Sin embargo, la realidad detrás de la bolsa es muy diferente, te contamos por qué iba con una bolsa de plástico y todos los detalles detrás de este gesto.

La bolsa amarilla viral no es de Balenciaga

De acuerdo con reportes sobre el evento, la bolsa que llevaba Zhang Jingyi no era un producto de lujo, sino una bolsa de plástico común utilizada como utilería para promocionar su nueva película.

En la cinta The One, la actriz interpreta a Yu Yan, una joven cuyos padres son sordos. En la historia, el personaje utiliza una bolsa amarilla brillante para que sus padres puedan localizarla a la distancia, ya que no pueden escucharla.

Por esa razón, la actriz decidió llevar el mismo objeto durante su aparición pública como parte de la promoción simbólica del filme.

¿Hay alguna bolsa Balenciaga tipo “trash”?

Sí, desafortunadamente Balenciaga tiene un bolso llamado “Trash Bag Large Pouch”, el cual está inspirado en una bolsa de basura. Este artículo tiene un costo de alrededor de $2100 dólares y tiene variantes de colores.

La puedes encontrar en una tienda en línea, así como también otros modelos de la marca tan controversial.

El accesorio que terminó siendo marketing

En realidad, la aparición de Zhang Jingyi con la bolsa fue una estrategia creativa de promoción para llamar la atención sobre la historia de su personaje y el simbolismo del objeto dentro de la película.

La estrategia funcionó: el accesorio se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, con miles de usuarios bromeando que la actriz logró hacer que una bolsa de plástico pareciera alta costura.