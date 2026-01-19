Con la muerte de Valentino se va una era clave de la moda del siglo XX

Conocido por ser ostentoso, en su vida personal, el diseñador fue un hombre que viajaba por todo el mundo con una familia ampliada que incluía a su socio de negocios y examante, su otro examante con su esposa, muchos perros y celebridades y aristócratas, compartió Nicolás Alvarado, periodista, escritor y analista.

¿Qué retrata el documental “Valentino el último emperador”?

En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así las Cosas”, el experto en cultura popular compartió que tras la muerte del diseñador, algunos de los episodios de su vida quedarán plasmados en el documental “Valentino el emperador”, reflejo del estilo de vida que llevó el hombre que vistió a otro ícono, Jacqueline Kennedy.

Del documental, detalló que es dirigido por un reportero de Vanity Fair, quien por varios años siguió la vida de Valentino y “tuvo un acceso sin precedentes a su mundo interior”, ese que dio paso a la moda de la segunda mitad del Siglo XX.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Valentino Garavani: El gigante de la moda italiana fallece en Roma a los 93 años

¿Cómo influyó Valentino en la alta costura italiana?

Con Valentino, dijo, “nació la alta costura italiana de la posguerra”, un joven de clase media que convenció a sus padres de enviarlo a estudiar a Francia en la Escuela de Bellas Artes y diseño de moda, donde posteriormente comenzó a trabajar como aprendiz para luego regresar a Italia y formar una clientela reducida integrada por señoras de la sociedad italiana.

Fue entonces cuando Jacqueline Kennedy, recientemente viuda, vio uno de sus diseños y le encargó su guardarropa de viudez en blanco. A partir de ese momento, Valentino se convirtió en el diseñador que vistió a Jackie durante sus dos años de viudez y posteriormente para su boda con Onassis, lo que lo catapultó internacionalmente.

Entre las estrellas favoritas para lucir los diseños de Valentino, Sophia Loren tuvo un lugar especial. / Ron Galella Ampliar

A partir de ahí, se convirtió en el diseñador de figuras como Sophía Loren, Elizabeth Taylor, Joan Collins e incontables estrellas del cine y miembros de la aristocracia .

El ingenio de Valentino, señaló, es reconocido por su primor, rigor absoluto y su capacidad para trabajar el volumen, con faldas de tafetán amplísimas, holanes en rojo Valentino y rosa Valentino, elementos que marcaron una época e influyeron en generaciones de diseñadores que lo recordarán con admiración.

Síguenos en Google News y encuentra más información