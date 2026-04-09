¿Balenciaga lanzó un traje de cartón? La verdad detrás de la imagen viral con la imagen de Robert Pattinson

Mx - Balenciaga traje de cartón, no solo es el vestido

En redes sociales comenzó a circular una imagen que muestra a Robert Pattinson usando un traje hecho completamente de cartón, supuestamente de Balenciaga. El diseño, que parece armado con cajas y cinta adhesiva, rápidamente llamó la atención y desató dudas sobre si realmente forma parte de una colección de la marca.

Así que te contamos si es real o no, cuál es su precio y todos los detalles para que sepas la verdad detrás de este producto tan controversial que está arrasando en redes sociales.

¿Es real el traje de cartón de Balenciaga que usó Robert Pattinson?

La respuesta es no. La imagen que circula en redes fue creada con inteligencia artificial (IA), por lo que no corresponde a un diseño real de Balenciaga.

Aunque el nivel de detalle puede hacerla parecer auténtica (desde las etiquetas tipo envío hasta el estilo del “look”), no hay registro oficial de esta prenda en ninguna colección de la marca.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Balenciaga lo vuelve a hacer! Ponen a la venta colección de ropa ‘rota’ y pagan miles de dólares por ellas

¿Por qué muchas personas creyeron que era real el traje de Robert Pattinson?

No es casualidad. Balenciaga se ha hecho famosa por lanzar piezas poco convencionales que rompen con la idea tradicional de lujo.

Esto ha provocado que, cuando aparece algo como un traje que parece de cartón, muchas personas lo consideren posible, incluso sin verificar la fuente. Además, la calidad de las imágenes generadas con IA ha avanzado tanto que cada vez es más difícil distinguir entre algo real y algo creado digitalmente.

Sin embargo, si vas al sitio oficial de la marca, no hay ningún producto relacionado a lo que se crea con IA, por lo que es importante que se haga verificación en sitios oficiales de cualquier cosa que circule en internet.

Mx - Balenciaga causa furor en redes por falso traje de cartón Ampliar

El “vestido de cartón” de Balenciaga que comenzó la controversia de la marca

Parte de la confusión viene de que sí han existido diseños virales asociados a Balenciaga que parecen hechos con materiales inusuales o reciclados. Esto ha llevado a que cualquier imagen similar (como este traje de cartón) se perciba como algo que podría ser real.

Sin embargo, en este caso específico, no existe ningún vestido ni traje de cartón en el sitio oficial de la marca, ni en sus colecciones recientes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Es real la bolsa de basura de Balenciaga? La verdad sobre la bolsa amarilla de Zhang Jingyi que se volvió viral

Este tipo de imágenes suelen volverse tendencia porque combinan tres elementos:

Una marca reconocida

Un diseño extraño o llamativo

Y una ejecución visual muy realista

Por eso, antes de creer que se trata de un lanzamiento oficial, lo mejor es verificar si aparece en canales oficiales o medios confiables.