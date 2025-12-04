Mancandy: el diseñador mexicano que convirtió el mundo de Wicked en moda urbana

Desde el corazón creativo de un artista que piensa en música, trazos y telas, surge una colección que es al mismo tiempo grito, hechizo y estilo. Mancandy, diseñador, cantante y creador multifacético, lanza una propuesta audaz inspirada en la película Wicked: una línea unisex ya disponible en las tiendas Liverpool. Esta apuesta une sus dos pasiones: moda y música con la fantasía y dramatismo del film, dando forma a prendas que funcionan como statement personal y tributo cinematográfico.

ManCandy / especial Ampliar

¿Quién es Mancandy?

Mancandy no es un diseñador más: su biografía navega entre la creatividad de un músico, la sensibilidad de un pintor y la mirada de un modisto que entiende la calle. Desde joven soñó con plasmar su arte en múltiples formatos: no solo con acordes o lienzos, sino con telas que contaran historias propias. Con esa versatilidad, convirtió su nombre en marca, su identidad en estilo.

Hoy, su obra artística no se limita a una sola disciplina. Su música, disponible en plataformas digitales, revela una sensibilidad estética, mientras sus diseños muestran una inclinación por lo urbano, lo contemporáneo y lo introspectivo. Esa convergencia de talentos le permite abordar un proyecto como la colección Wicked con una mirada integral: raíz mexicana, palpitar pop y visión global.

La fantasía cinematográfica se convierte en moda real

“Para mí como diseñador mexicano es súper importante poder colaborar con una empresa tan grande… y una película tan bella como Wicked”, expresó Mancandy con entusiasmo durante nuestra entrevista. Esa admiración no fue superficial: leyó el guion visual, estudió la paleta de colores, sintió la atmósfera.

Su proceso creativo comenzó con una idea tan sencilla como atrevida: ¿cómo traducir un mundo fantástico, lleno de drama, magia y misterio, en prendas que puedan llevarse en el día a día? Primero, bocetó sobre papel; luego, durante un largo vuelo rumbo a Brasil, cerró los diseños en horas de inspiración pura: “la inspiración te llega cuando menos te lo esperas”, me dijo mientras revisaba los últimos trazos.

Después vino el ajuste fino: con la paleta de colores original de la película, trabajó en conjunto con Universal para seleccionar los tonos exactos. El resultado: sudaderas, pants, camisas, chaquetas con bordados, detalles florales de Elphaba, amapolas, texturas 3D, todo un universo que camina entre fantasía y asfaltado.

Complementando lo anterior, cuando le pregunté por su proceso creativo, Andrés Jiménez me contó que para él todo fluyó de forma muy orgánica, y que al momento de unir los patrones su mayor inspiración fue la música.

“A mi me inspira mucho la música, siempre estoy escuchando música, para mi es esencial y creo que para todo el mundo también. En mis procesos creativos también me encanta cantar, escribir, estar en un escenario mostrando lo que siento, lo que amo hacer que en este caso también es la música”.

Diseños ManCandy e / ESPECIAL Ampliar

Moda urbana con hechizo

La colección es unisex, relajada, urbana, pero con un toque de cuento. Hay hoodies con relieve, cazadoras estilo militar con mariposas bordadas, camisetas con transparencias, y pants cómodos pero con detalles que remiten directamente al film. Es ropa pensada para vivirla: para el día a día, para destacar, para decir quién eres con un diseño, no con palabras.

Mancandy invitó a quienes lean esto a acercarse a Liverpool: “es una colección divertida, súper usable”, dijo con una mezcla de orgullo y esperanza.

“Quise crear prendas que hablen de la película, que la gente se lleve en esas piezas un pedacito de la película pero al mismo tiempo que hablen de mí, de mi historia como diseñador y que hablen de lo que es Mancandy en la moda en el mundo y en la música también”.

Prendas ManCandy / Especial Ampliar

Una carrera forjada de talento y constancia

El camino de Mancandy no ha sido glamour constante ni reconocido de inmediato. “He ido encontrando mi camino de forma orgánica”, comentó al hablar de su trayectoria en la moda en México. Desde niño soñó con ser artista, cantante, diseñador, y ese sueño lo persiguió con disciplina. Reconoce que “la vida como artista no es miel sobre hojuelas”, pero también asegura que cada paso ha valido la pena.

Hoy, su marca resume una filosofía: autenticidad, mezcla de disciplinas y valentía creativa. Y ese perfil le permitió conquistar la oportunidad de colaborar con una producción internacional, transformar un film en una colección tangible y presentar su visión estética en tiendas físicas reconocidas.

¿Por qué esta colección importa y más allá del hype?

Esta alianza entre Mancandy y Wicked no es solo un lanzamiento comercial: representa la posibilidad de que un creador mexicano irrumpa en industrias globales de moda y entretenimiento sin renunciar a su identidad. Es una señal de que los límites entre cine, música, moda y diseño se difuminan, y que hoy la creatividad fluye en múltiples canales.

Para quienes buscan moda con significado, esta colección ofrece algo más: prendas con historia, con atmósfera, con un pedazo de fantasía que puedes llevar a la calle.

Y para jóvenes diseñadores o artistas, el mensaje de Mancandy es claro: “No duden, sigan sus sueños, pónganle corazón a lo que hagan y todo se va a dar”.

Moda, música y futuro creativo

La colección Wicked de Mancandy es, por ahora, un vistazo a su universo: una declaración de intenciones, una nota alta en su trayectoria. Pero también es una invitación a su mundo, a sus ganas, a su modo de entender la creación artística.

Entre telas, acordes, bocetos y sueños, Mancandy demuestra que la moda puede ser tan mágica como una película, tan real como un álbum, tan personal como un lienzo.

Y nosotros, espectadores de ese hechizo urbano, solo podemos esperar a ver hacia dónde lo lleva.