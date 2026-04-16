¿Irán jugará el Mundial 2026? Infantino responde a la polémica sobre su participación / Alex Bierens de Haan - UEFA

La FIFA disipó cualquier duda sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo de 2026. En medio de un contexto internacional tenso por el conflicto con Estados Unidos, el presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró de forma contundente que la selección asiática estará presente en el torneo que se disputará en territorio estadounidense, además de México y Canadá.

Gianni Infantino / Antonio Torres - FIFA Ampliar

Irán sí jugará el Mundial 2026 pese al conflicto

Las declaraciones del dirigente se dieron en el marco de un foro en Washington, donde reiteró que la clasificación deportiva debe prevalecer por encima de cualquier circunstancia política. “El equipo iraní va a venir, por supuesto”, afirmó Infantino, dejando claro que no existe ningún impedimento formal para su participación.

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El presidente de la FIFA reconoció que la situación geopolítica genera incertidumbre, especialmente por los recientes enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, confió en que el panorama mejore de cara al torneo. “Esperamos que para entonces la situación sea pacífica”, expresó, subrayando que eso facilitaría la organización del evento.

Además, insistió en que los jugadores iraníes desean competir y representar a su país en la máxima justa del fútbol, lo cual también influye en la postura del organismo rector. Desde su perspectiva, el deporte debe servir como un puente entre naciones, incluso en contextos de tensión.

Selección Irán / NurPhoto Ampliar

La tensión política no cambia la postura de la FIFA

La posible exclusión de Irán había generado especulación en semanas recientes, sobre todo tras reportes de que el propio país asiático consideró no asistir por motivos de seguridad. Incluso se planteó la opción de trasladar sus partidos fuera de Estados Unidos, algo que finalmente fue rechazado por la FIFA.

Pese a ello, el organismo ha mantenido una postura firme: todos los equipos que lograron su clasificación deben participar. Infantino ha sido claro en que no habrá excepciones, al tiempo que ha ofrecido “construir puentes” para garantizar que el torneo se desarrolle sin contratiempos.

El conflicto entre ambas naciones, que se intensificó en los últimos meses, incluso llevó a cuestionamientos sobre la seguridad del equipo iraní en territorio estadounidense. Aun así, la FIFA considera que existen las condiciones necesarias para llevar a cabo el evento con normalidad y seguridad para todas las selecciones.

El panorama de Irán en la Copa del Mundo 2026

La selección de Irán comenzará su participación en el Mundial 2026 ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el 15 de junio. Después, se medirá ante el cabeza del grupo G, Bélgica, el 21 de junio nuevamente en el SoFi Stadium. Finalmente, el 26 de junio cerrarán la fase de grupos ante Egipto en el Lumen Field, en Seattle.