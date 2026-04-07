Nueva credencial de salud en México: Así funcionará el documento digital que sustituye al carnet

Una mujer muestra su carnet para mostrar el día de su cita.

El Gobierno Federal iniciará el próximo 13 de abril el proceso de credencialización de salud a nivel nacional, una estrategia que comenzará con los adultos mayores de 85 años residentes en las capitales de los estados.

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¿Quiénes podrán tramitar la credencial de salud?

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, el subsecretario de salud, Eduardo Clark, explicó que esta identificación tiene un carácter universal, por lo que cualquier mexicano podrá tramitarla sin importar su situación laboral o si cuenta con seguros médicos privados.

El documento funcionará además como una identificación oficial plenamente válida para trámites públicos y privados, tal como la credencial del INE.

Al aire // “Los datos sensibles, principalmente los biométricos, estarán en cuidado de la Secretaría de Gobernación; el resto estará en manos de la Secretaría de Salud”.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @KarlaSantillan_ por #WRadio junto a @EduardoClark . https://t.co/Y756U1Zalz — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 8, 2026

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¿Cómo será el registro y qué requisitos se necesitan?

El registro se realizará a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar, donde los ciudadanos podrán consultar la fecha y lugar que les corresponde según su grupo de edad.

Para el trámite, es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio, además de someterse a la toma de datos biométricos como fotografía y huellas dactilares para garantizar la seguridad y evitar la usurpación de identidad.

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¿Qué funciones tendrá la credencial y su versión digital?

La credencial de plástico, que se entregará seis semanas después del registro, cuenta con medidas de alta seguridad como marcas de agua, encriptación en la fotografía y dos códigos QR que permitirán validar tanto la identidad del titular como su adscripción vigente a instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o institutos nacionales.

El subsecretario explicó que este nuevo sistema vendrá acompañado de una aplicación móvil que permitirá portar la versión digital de la credencial y gestionar servicios como la programación de citas y el acceso al expediente médico electrónico, que incluirá laboratorios, recetas y visitas médicas.

Para el 2027, señaló, se planea integrar herramientas de inteligencia artificial para el acompañamiento de pacientes, y en el caso de los menores de edad la credencial podrá tramitarse desde el nacimiento y deberá renovarse cada tres años debido a su crecimiento, mientras que para los adultos la vigencia será indefinida.

La seguridad de la información estará dividida entre dos dependencias: el Registro Nacional de Población (RENAPO) resguardará los datos biométricos sensibles, mientras que la Secretaría de Salud manejará únicamente los datos básicos como nombre y CURP, puntualizó Eduardo Clark.

El objetivo es alcanzar una cobertura de 98 millones de personas para el próximo año y concluir con la totalidad de los 133 millones de mexicanos hacia finales de 2027.

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