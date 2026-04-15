TEPJF valida lista final de aspirantes para consejerías del INE pese a impugnaciones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la validez de la lista definitiva de aspirantes con los puntajes más altos en el proceso de selección de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de diversas impugnaciones.

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¿Por qué el TEPJF validó la lista de aspirantes?

La Sala Superior resolvió por unanimidad que el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación se apegó a las bases de la convocatoria, tanto en la definición del número de aspirantes que avanzan como en el criterio de paridad de género.

¿Qué impugnaciones fueron rechazadas?

Dos aspirantes impugnaron la metodología utilizada. El primero argumentó que la interpretación de la calificación mínima favoreció una mayor representación de mujeres y lo dejó fuera del proceso, sin embargo, el Tribunal concluyó que el Comité actuó correctamente al definir el universo de personas mejor evaluadas.

📰 #Boletín | #TEPJF confirma validez de la lista definitiva de participantes con puntajes más altos en la evaluación de conocimientos en el proceso de selección de tres consejerías electorales del INE.



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En un segundo caso, otro aspirante cuestionó que la revisión de exámenes se efectuara de forma presencial en la Ciudad de México, así como la integración de la lista final, en la que quedaron 84 hombres y 87 mujeres.

El TEPJF determinó que sus argumentos eran infundados, ya que no notificó oportunamente su imposibilidad de acudir, y explicó que el número mayor de mujeres respondió a empates en las calificaciones.

¿Qué sigue en el proceso de selección del INE?

El órgano jurisdiccional sostuvo que el Comité Técnico interpretó adecuadamente la convocatoria y garantizó los derechos de las personas aspirantes.

Además, una tercera impugnación quedó sin efecto luego de que la persona promovente desistió del recurso, por lo que el proceso para la designación de nuevas consejerías del INE avanza a la siguiente etapa, con la lista definitiva de aspirantes ya validada por el Tribunal Electoral.

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