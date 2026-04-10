Lista final de aspirantes al INE: 171 avanzan a entrevistas

Casi a la medianoche de ayer, que era la fecha fatal para hacerlo, el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer la lista definitiva de los aspirantes del INE que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen que les fue aplicado el pasado lunes y que por lo tanto pasaron a la siguiente etapa que son las evaluaciones mediante entrevistas.

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¿Cuántos aspirantes avanzaron en el proceso del INE?

Se trata de 171 candidatos de los 329 a los que se evaluó, de ahí se seleccionó a 87 mujeres y 84 varones, tres de ellos o ellas serán los nuevos consejeros electorales por 9 años y que sustituirán a Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera quienes la semana pasada concluyeron su gestión.

¿Quiénes destacan entre los aspirantes al INE?

Entre los aspirantes a consejeros del INE que avanzaron a la siguiente fase destacan, Carmen Alanís quien fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Diana Talavera quien fuera presidenta del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal quien obtuvo una puntuación de 76 por ciento; también la actual presidenta del Instituto Electoral capitalino Patricia Avendaño, quien logró un 80 por ciento de aciertos en el examen.

También sobre salen Flavio Cienfuegos quien tuvo una calificación de 86 por ciento y que fue jefe de la oficina de la actual presidenta del INE Guadalupe Taddei; Bernardo Valle, actual consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y muy cercano a Pablo Gómez y quien por cierto obtuvo el 99 por ciento de aciertos en el examen de cien reactivos y Juan Manuel Vázquez actual director de asuntos jurídicos del INE que obtuvo 88 por ciento de aciertos.

¿Qué perfiles obtuvieron los mejores puntajes?

De hecho, las más altas calificaciones las obtuvieron candidatos y candidatas con cierta trayectoria en áreas administrativas del ámbito electoral, sobre todo vinculadas tanto al Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

Otro de los mejores puntajes lo alcanzó Arturo Manuel Chávez López, quien obtuvo también el 99 por ciento de aciertos y quien ha sido Secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral.

Y en el caso de las mujeres, por cierto que ninguna obtuvo una calificación superior al 90 por ciento, pero entre los mejores puntajes destacan Olga Alicia Castro Ramírez, que es funcionaria de la Junta Local del INE en Nuevo León, la actual consejera electoral en el Instituto Electoral del Edomex, Patricia Lozano Sanabria y María Fernanda Romo funcionaria del área de Violencia Política contra las Mujeres del INE.

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