Vicealmirante Farías preso por huachicol fiscal pide a Sheinbaum revisar su caso
Desde el Altiplano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías solicitó a la presidenta revisar su proceso por huachicol fiscal, al señalar presunta fabricación de culpabilidad y un juicio politizado.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías, vinculado por el caso de huachicol fiscal, envió una carta desde la prisión del Altiplano a Claudia Sheinbaum en la que denuncia la “fabricación de culpabilidad, un proceso penal viciado y politizado”.
En la misiva, el vicealmirante refirió que le ha sido imposible llevar una defensa adecuada, además de que ha sido tratado como culpable desde el inicio del proceso penal que enfrenta.
¿Qué denuncias hace el vicealmirante desde el Altiplano?
En la carta también señala que tuvo que interponer un recurso legal para salvaguardar sus derechos y prestaciones sociales, al considerar que estos le han sido vulnerados durante su reclusión.
Asimismo, solicitó directamente a la presidenta la revisión de su caso con el objetivo de que se analice la legalidad del proceso que enfrenta.
¿Qué pide Manuel Roberto Farías a la presidenta?
“Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de que se haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”.
