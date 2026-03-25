Suben denuncias de violación y extorsión en CDMX: Fiscalía asegura que es por mayor eficiencia en investigación

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, aclaró que las recientes cifras que sugieren un aumento en casos de violación y extorsión corresponden en realidad a un incremento en la eficiencia institucional.

Te podría interesar: CDMX será la ciudad con más seguridad durante el Mundial 2026: Clara Brugada

¿Por qué aumentan las cifras de delitos CDMX?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Alcalde Luján precisó que se ha logrado un aumento del 92% en las órdenes de aprehensión por extorsión y del 36% en las de violación, lo que refleja una mayor capacidad de judicialización y atención a las denuncias, más que un incremento en la incidencia de estos delitos.

La fiscal también subrayó que la calidad de las investigaciones ha permitido alcanzar un 92% de sentencias condenatorias en este periodo.

Al aire // Bajan 18% los delitos de alto impacto en la Ciudad de México.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a la fiscal @BerthaAlcalde . pic.twitter.com/qSjTQYuWYi — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 26, 2026

También puedes leer: Clara Brugada reporta baja histórica en homicidios y robo de autos en febrero

¿Qué muestran los indicadores de seguridad en la capital?

Durante los dos primeros meses de 2026 se registró una disminución del 18% en los delitos de alto impacto en la capital, agregó.

Esta cifra incluye una baja significativa en ilícitos graves como homicidio, feminicidio, extorsión y diversos tipos de robo, lo que marca una tendencia positiva en la estrategia de seguridad y procuración de justicia de la ciudad.

Respecto a casos de gran relevancia mediática, como el doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada, reveló que ya se han cumplimentado 10 órdenes de aprehensión y que, aunque se mantiene la información reservada para no entorpecer el proceso, se espera presentar un informe detallado con los avances definitivos antes de que se cumpla un año del suceso, es decir, el 20 de mayo del 2026.

Síguenos en Google News y encuentra más información