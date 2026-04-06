W Radio será la sede oficial: Transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026

La audiencia tendrá acceso a los 104 encuentros que definirán al próximo campeón del mundo. / W Radio México

La espera terminó. W Radio se consolida como “La Casa del Mundial” al confirmar la transmisión íntegra de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el despliegue más ambicioso de la radiofonía, los aficionados podrán seguir cada segundo de los 104 partidos del torneo más grande de la historia.

Cobertura total: De la patada inicial hasta la gran final

A medida que la fiebre mundialista crece, W Radio se posiciona a la vanguardia deportiva. No solo se trata de llevar los juegos a cada rincón del país, sino de ofrecer una experiencia 360°. Por primera vez, en un formato expandido, la audiencia tendrá acceso a los 104 encuentros que definirán al próximo campeón del mundo.

Desde las sedes en México, Estados Unidos y Canadá, nuestro equipo llevará la emoción del gol con la claridad y pasión que solo la radio puede ofrecer.

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Los mejores especialistas del fútbol

La transmisión no solo destaca por su alcance, sino por su calidad. W Radio ha reunido a un panel de especialistas de élite, analistas técnicos y narradores para desmenuzar cada jugada.

“No solo narramos partidos, contamos la historia del fútbol. Ser la Casa del Mundial es un compromiso con nuestra audiencia para llevarles la mejor información y el análisis más profundo”, destaca el equipo de deportes.

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Todo lo que necesitas saber del Mundial 2026

Además de las transmisiones en vivo, los seguidores de W Radio tendrán acceso exclusivo a:

Análisis post-partido: Mesas de debate con los expertos.

Mesas de debate con los expertos. Información de último minuto: Reportes desde las concentraciones de las selecciones.

Reportes desde las concentraciones de las selecciones. Contenido multiplataforma: Seguimiento minuto a minuto a través de nuestras redes sociales y sitio web oficial.

Ya sea en tu auto, en casa o a través de tu smartphone, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive y se siente en W Radio.