El dato que no aparece en el registro oficial: México suma más de tres mil masacres en seis años

La violencia en México no cesa y las cifras recientes revelan una realidad alarmante, con un registro de tres mil 36 masacres ocurridas entre enero de 2020 y marzo de 2026. Solo en lo que va del presente año, la organización Causa en Común ha contabilizado al menos 60 casos de este tipo.

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¿Cuántas masacres se han registrado desde 2020?

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, Nancy Angélica Canjura, vocera de Causa en Común, explicó que estas cifras se obtienen mediante un seguimiento riguroso de medios de comunicación locales, ya que no existe un registro oficial por parte del Gobierno Federal que categorice las “masacres”.

La organización define estos eventos como aquellos donde ocurre la muerte de al menos tres personas en un mismo hecho, y con ello se expone una discrepancia significativa con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que solo reporta homicidios dolosos de manera general.

Al aire // En México sucede una masacre cada día: @causaencomun .



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @KarlaSantillan_ por #WRadio pic.twitter.com/1X2VCdsula — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 11, 2026

¿Qué estados concentran mayor incidencia?

En el panorama estatal, Guanajuato se mantiene como la entidad con mayor incidencia de masacres en los últimos cinco años, mientras que otros estados que presentan cifras críticas son Guerrero, que ocupa el segundo lugar, seguido de Michoacán, Zacatecas y Chihuahua.

Un caso que genera especial preocupación es el de Sinaloa, donde se registró un salto exponencial de cinco masacres en 2023 a 38 casos en 2024, reflejando el impacto de la intervención gubernamental y los conflictos internos del crimen organizado en la región.

La vocera advirtió sobre la existencia de “zonas de silencio” en estados como Zacatecas, donde la intimidación de los grupos criminales hacia la prensa local impide que muchos eventos violentos sean reportados, lo que sugiere que la cifra real podría ser aún mayor.

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