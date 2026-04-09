El caso del asesinato de Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair”, vuelve a tomar relevancia en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas confirmaron la detención de dos nuevos sujetos presuntamente relacionados con el homicidio del estilista ocurrido en Polanco.

Caso Micky Hair: SSC detiene a implicados en homicidio del estilista de famosos en Polanco pic.twitter.com/i7HCVZKNqI — Franc (@paco__miranda) April 9, 2026

De acuerdo con información oficial, ambos detenidos están señalados como posibles autores materiales del crimen, es decir, habrían participado directamente en la ejecución del ataque.

Un crimen que impactó a Polanco

El asesinato ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando Micky Hair fue atacado a balazos afuera de su salón de belleza en la zona de Polanco, una de las más exclusivas de la capital. Desde el inicio, las autoridades señalaron que se trató de un ataque directo y no de un intento de robo.

Las investigaciones revelaron que los agresores huyeron en motocicleta tras disparar contra la víctima, lo que desató una intensa movilización policiaca y el análisis de cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

Ya suman varios detenidos por el caso

Con estas nuevas capturas, ya suman al menos tres personas detenidas por su presunta participación en el homicidio. Los implicados fueron localizados tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en operativos coordinados entre autoridades locales y federales.

Uno de los detenidos incluso ya se encontraba bajo custodia por otros delitos, pero posteriormente se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Investigación sigue abierta

Las autoridades han reiterado que el caso aún no está cerrado. La Fiscalía capitalina continúa con las indagatorias para identificar a todos los involucrados, incluidos posibles autores intelectuales.

El asesinato de Micky Hair generó gran impacto mediático debido a su cercanía con celebridades y su presencia en redes sociales, lo que mantiene el caso bajo atención pública.