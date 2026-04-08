Detienen a “El Fresa” y seis cómplices, presuntos integrantes del CJNG en Edomex

Operativo en el Estado de México deja siete personas arrestadas, incluido un presunto líder criminal, con droga, armas y posibles vínculos a un homicidio.

En dos operativos coordinados en el Estado de México del Mando Unificado Zona Oriente, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía Municipal detuvieron a siete personas, entre ellas dos menores de edad y un presunto líder criminal identificado como “El Fresa”; todos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, célula delictiva generadora de violencia en la región.

Primer operativo y aseguramiento de droga

En una primera intervención, durante patrullajes preventivos instruidos en las Mesas de Paz, en la colonia Pueblo Nuevo, efectivos estatales y municipales detectaron a un grupo de personas con actitud evasiva, quienes manipulaban bolsas de plástico y al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga a bordo de dos motocicletas.

Conforme al protocolo de actuación las fuerzas de seguridad les cerraron el paso y solicitaron una revisión física a los datos de identificación vehicular y a sus personas; tras realizar la inspección se localizaron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.

Ante el hallazgo y luego de informar que la posesión de sustancias prohibidas constituye un delito, los oficiales detuvieron Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que refirieron ser parte del CJNG y dedicarse a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

Además, es posible que estén relacionados con el homicidio de una mujer ocurrido el pasado 4 de febrero del año en curso.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx ingresaron a Kevin “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de #Ecatepec, quien es investigado por el delito de homicidio en agravio de cuatro víctimas derivado de un hecho de tránsito registrado en el municipio de #Tecámac el pasado 6… pic.twitter.com/EKIdVfd0tv — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 8, 2026

Captura de presunto líder criminal

Con los datos aportados en trabajos de investigación, en una segunda intervención en la colonia Bella Vista, se logró la captura de Kevin “N”, alias “El Fresa”, de 31 años, señalado como probable líder de la célula delictiva señalada, quien fue detenido junto a Aline “N”, de 26 años.

Al momento de su detención, se les aseguró un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, con cargador y cinco cartuchos útiles, 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

Asimismo, se recabó información que vincula a los detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el pasado 4 de febrero en Tlalmanalco. Las indagatorias preliminares sugieren que el homicidio habría sido supuestamente ordenado por “El Fresa” debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que se extenderán las investigaciones.

Después de hacer saber los derechos que la ley les otorga, los siete detenidos, junto con los indicios asegurados fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.