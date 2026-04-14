Metro CDMX ¿Cómo circula hoy?
De acuerdo con el director del STCMetro, Adrián Rubalcava, y tras horas de diáologo se acordó con el Sindicato que las diversas líneas de la red del STCM darán servicio normal este martes, dando prioridad al usuario.
Luego de varias horas de caos por el paro de trabajadores del SCT MEtro que afectaron a millones de usuarios de la Ciudad de México, la noche del lunes el director del SCT Metro, Adrián Rubalcava dio a conocer a través de redes la conciliación con el Sindicato Nacional del STC Metro, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Tras compartir acuerdos importantes, dijo que “la seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad.
Por lo anterior, a partir de este martes, afirmó que “el servicio operará con total normalidad”.
Esta mañana con su característico saludo en redes, el Sistema dio la bienvenida al martes recordando a los usuarios las afectaciones por obras en solo algunas estaciones.
Cerca de las 08:00 am el reporte del Metro en redes indicó afluencia y corridas normales en las 12 líneas del sistema.