Metro CDMX ¿Cómo circula hoy?

Luego de varias horas de caos por el paro de trabajadores del SCT MEtro que afectaron a millones de usuarios de la Ciudad de México, la noche del lunes el director del SCT Metro, Adrián Rubalcava dio a conocer a través de redes la conciliación con el Sindicato Nacional del STC Metro, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro y por instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM alcanzamos acuerdos relevantes.



Estos se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar… pic.twitter.com/pKnin2Pek5 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 14, 2026

Tras compartir acuerdos importantes, dijo que “la seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad.

Por lo anterior, a partir de este martes, afirmó que “el servicio operará con total normalidad”.

Mantenimiento a trenes, vías y seguimiento a estándares de seguridad en las 12 líneas del STCMetro son prioritarios en este primer acuerdo. Ampliar

Esta mañana con su característico saludo en redes, el Sistema dio la bienvenida al martes recordando a los usuarios las afectaciones por obras en solo algunas estaciones.

#MetroAlMomento:

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/VDxKVbItc1 — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 14, 2026

Cerca de las 08:00 am el reporte del Metro en redes indicó afluencia y corridas normales en las 12 líneas del sistema.