¿Habrá paro en el Metro CDMX este lunes 13 de abril? Esto dice el sindicato

La incertidumbre crece entre millones de usuarios del Metro de la Ciudad de México ante la posibilidad de un nuevo paro escalonado este lunes 13 de abril de 2026. Sin embargo, hasta el momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) no ha confirmado oficialmente la suspensión del servicio.

De acuerdo con información reciente, el sindicato ha reiterado que continuará con sus protestas para exigir mejores condiciones laborales, mayor presupuesto y mantenimiento adecuado en trenes e instalaciones.

En días recientes, trabajadores del Metro llevaron a cabo un paro escalonado que afectó la operación del sistema, principalmente por la negativa a realizar horas extra. Esta medida redujo la disponibilidad de personal y provocó retrasos de hasta varios minutos en distintas líneas, así como saturación en estaciones.

¿Qué pasará el lunes 13 de abril en el Metro CDMX?

Aunque circulan versiones sobre un posible paro este lunes, la realidad es que no existe una confirmación oficial de que se vaya a repetir la medida. Lo que sí ha dejado claro el sindicato es que las movilizaciones continuarán hasta que se atiendan sus demandas.

Entre los principales reclamos se encuentran la falta de mantenimiento, escasez de refacciones y condiciones que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad de trabajadores y usuarios.

Por ello, no se descartan afectaciones en el servicio, especialmente en horas pico, debido a posibles acciones sindicales o reducción de operaciones.

¿Qué deben considerar los usuarios?

Autoridades del Metro han señalado que se mantienen mesas de negociación con el sindicato para evitar nuevas interrupciones. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios tomar previsiones, salir con tiempo y considerar rutas alternas.

El Metro CDMX es uno de los sistemas de transporte más utilizados del país, por lo que cualquier ajuste en su operación impacta directamente en la movilidad de millones de personas.