Trabajadores del Metro suspenden horas extra y provocan retrasos en CDMX

Trabajadores del Metro integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, se pronunciaron por no trabajar tiempo extra, a partir de hoy, en las áreas técnicas y operativas de todas las líneas.

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¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX?

A través de un comunicado, el sindicato señaló que esto provocará Metro CDMX retrasos en la operación de las líneas 1,2,3,7, 8, 9 y B debido a que no van a circular todos los trenes que se tienen programados.

La determinación se debe, dijeron, “a la falta de respuesta, y soluciones reales” en sus peticiones, como la falta de insumos para trabajar, entre otras cosas.

¿Qué reclaman los trabajadores del Metro?

Aseguraron que el secretario de Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, les prometió la dispersión de recursos para el mejoramiento de la operación del Metro, pero no lo ha hecho. En la práctica, “los retrasa”, aseguraron.

Además, dijeron que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a tener una reunión con ellos, pero en su lugar mandó al propio Juan Pablo de Botton y al secretario de Movilidad, Héctor García a dialogar con ellos, pero no han resuelto el problema.

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¿Cuántos trenes están operando por línea?

El sindicato precisó que debido a que no habrá “tiempo extraordinario” no saldrán “a circular la totalidad de trenes programados por falta de personal o ausentismo”.

Hasta las 10 de la mañana, de acuerdo al sindicato, los trenes en circulación eran el siguiente:

LÍNEA 1 Circulan 10 trenes de 28

LINEA 2 Circulan 21 trenes de 28

LUNEA 3 Circulan 20 trenes de 35

LINEA 4 Circulan 05 trenes de 07

LÍNEA 5 Circulan 09 trenes de 11

LÍNEA 6 Circulan 07 trenes de 11

LÍNEA 7 Circulan 14 trenes de 16

LINEA 8 Circulan 16 trenes de 23

LÍNEA 9 Circulan 21 trenes de 22

LÍNEA B Circulan 16 trenes de 25

LÍNEA 12 Circulan 25 trenes de 2

ahz