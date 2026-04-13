Ciclovía de Tlalpan: Captan agresión de trabajadoras sexuales hacia un ciclista en la alcaldía Tlalpan de CDMX

Mx - Trabajadoras sexuales agreden a ciclista en la Nueva Ciclovía de Tlalpan y es captado en cámara

Un video grabado en la Ciudad de México encendió la conversación en redes sociales luego de mostrar un momento de tensión en plena vía pública. Lo que parecía un recorrido normal en bicicleta terminó en una agresión que rápidamente se volvió viral y abrió debate sobre seguridad, espacio público y convivencia en la capital.

¿Qué pasó en la ciclovía de Tlalpan?

El incidente ocurrió en la ciclovía de Calzada de Tlalpan, donde un ciclista identificado como Mauricio García denunció haber sido agredido mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con el video difundido por él mismo, un grupo de presuntas trabajadoras sexuales le cerró el paso y le arrebató una cámara que llevaba en su bicicleta. En las imágenes se observa cómo el dispositivo es golpeado contra el suelo y posteriormente arrojado hacia un bajo puente, quedando completamente destruido.

El momento generó indignación en redes sociales, donde usuarios reaccionaron ante la violencia del acto.

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¿Por qué ocurrió la agresión?

Aunque no hay una versión oficial definitiva, el conflicto estaría relacionado con la presencia de la Nueva Ciclovía de Tlalpan. Reportes señalan que algunas trabajadoras sexuales se han manifestado en contra de esta vialidad, ya que aseguran que afecta sus ingresos al dificultar que los clientes se detengan en la zona.

Incluso, desde antes se han registrado tensiones por el uso del espacio entre ciclistas, automovilistas y personas que trabajan en esa área.

Autoridades ya investigan el caso

Tras la viralización del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que ya tiene conocimiento de los hechos.

Elementos policiales acudieron al lugar; sin embargo, no lograron localizar al ciclista en ese momento, por lo que buscan contactarlo para que presente una denuncia formal y avanzar con la investigación.

También se anunció el refuerzo de vigilancia en la zona de la ciclovía. Más allá del video viral, este caso refleja un problema más profundo en la ciudad: la disputa por el uso del espacio público.

La ciclovía de Tlalpan no solo ha generado molestias entre automovilistas, también ha impactado a quienes trabajan en la vía pública, lo que ha provocado conflictos constantes.