¿Te escriben del trabajo fuera de horario? Esta propuesta busca que te paguen ese tiempo extra

Responder mensajes o llamadas del trabajo fuera de horario podría ser considerado tiempo laboral y pagarse, según una iniciativa en el Congreso.

En la práctica, muchas jornadas laborales en México ya no terminan cuando sales de la oficina o cierras la computadora. El celular, el correo y los grupos de WhatsApp mantienen a millones de trabajadores permanentemente disponibles, aunque ese tiempo no siempre se paga ni se reconoce. Ahora, una propuesta legislativa quiere cambiar todo eso y remunerar el tiempo que se dedica en casa a atender asuntos de la chamba.

¿De qué trata la propuesta?

La iniciativa fue presentada ante la Comisión Permanente por el diputado Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y propone una modificación a la Ley Federal del Trabajo para adaptarla a la era digital.

El punto central es que todo el tiempo en el que un trabajador permanece disponible para su patrón fuera de su horario oficial debe considerarse tiempo efectivo de trabajo.

Esto incluye:

Responder mensajes de WhatsApp

Contestar llamadas laborales

Atender correos electrónicos

Resolver pendientes fuera del horario laboral

De aprobarse, ese tiempo dejaría de ser una “cortesía” o una obligación implícita y tendría que pagarse conforme a la ley.

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¿Por qué se considera necesaria esta reforma?

Investigaciones publicadas a inicios de 2026 advierten que la conexión permanente al trabajo tiene consecuencias graves.

Y es que un análisis del International Journal of Research and Innovation in Social Science encontró que, aunque mantenerse conectado da una falsa sensación de control o flexibilidad, a mediano plazo deteriora la autorregulación, provoca agotamiento emocional, aumenta el síndrome de burnout e incrementa las ganas de renunciar.

Sin embargo, una investigación de la editorial científica MDPI, enfocada en medicina laboral, concluyó que:

Usar tecnología laboral en tiempo familiar afecta directamente la salud

Se intensifica el conflicto trabajo–familia

Disminuye el bienestar y la felicidad

Paradójicamente, el rendimiento laboral empeora al no haber descanso real

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¿Es lo mismo que la reforma de desconexión digital?

No. Ojo con esto. Esta iniciativa es distinta a la reforma de desconexión digital, que modifica los artículos 3º Ter y 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Esa reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2026 y fue enviada al Senado el 10 de marzo. Actualmente, ese proyecto está detenido en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera.

Por lo tanto, aún no es obligatoria, porque falta su discusión, votación en el Senado y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así que, si trabajas conectado fuera de horario, estas propuestas ponen sobre la mesa un debate súper importante sobre el derecho a tu tiempo y a tu descanso. Y, aunque todavía no son ley, podrían marcar un nuevo rumbo sobre la relación entre trabajo y vida personal en nuestro país.

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