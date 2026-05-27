Con cuánto me multa el SAT por presentar una factura con errores en 2026

SAT 2026: Estas son las multas por facturas mal emitidas o con errores. Getty Images

Emitir una factura con errores en México ya no es un detalle menor. En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció la vigilancia sobre los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), mejor conocidos como facturas electrónicas, y las multas pueden alcanzar miles de pesos dependiendo de la gravedad de la irregularidad.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación y las reglas fiscales vigentes este 2026, las sanciones pueden aplicarse por errores en datos fiscales, cancelaciones indebidas, omisión de complementos o inconsistencias detectadas por el SAT mediante cruces automáticos de información.

Especialistas fiscales advierten que la autoridad tributaria ahora utiliza sistemas automatizados para detectar discrepancias entre facturas, declaraciones y movimientos bancarios, por lo que incluso errores aparentemente simples pueden activar revisiones fiscales.

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¿Cuánto puede cobrarte el SAT por emitir una factura con errores?

Las multas dependen del tipo de error detectado. Por ejemplo, emitir un CFDI con datos incorrectos, inconsistencias o sin complementos obligatorios puede generar sanciones de:

400 y 600 pesos por cada factura emitida

Sin embargo, cuando las irregularidades son más graves, como no emitir facturas, hacerlo fuera de las reglas fiscales o reincidir, las multas pueden ir desde:

22 mil hasta más de 127 mil pesos

Además, el SAT también sanciona la cancelación extemporánea de facturas. En 2026, cancelar un CFDI fuera de plazo puede derivar en multas equivalentes al 5% o hasta el 10% del monto total de cada comprobante fiscal.

La Secretaría de Hacienda y el SAT han insistido en que las empresas y contribuyentes deben revisar cuidadosamente información como RFC, régimen fiscal, uso de CFDI y complementos obligatorios antes de timbrar cualquier factura.

Los errores más comunes que detecta el SAT en las facturas electrónicas

Entre las inconsistencias más frecuentes se encuentran errores en el RFC del receptor, uso incorrecto del CFDI, montos mal capturados, cancelaciones indebidas y facturas emitidas sin complementos fiscales obligatorios.

Otro problema que el SAT vigila especialmente en 2026 es exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir una factura. La autoridad aclaró oficialmente que esta práctica es ilegal y puede generar multas de hasta 122 mil pesos para los negocios que condicionen la emisión del CFDI.

Incluso pequeños errores repetitivos pueden provocar auditorías, bloqueos temporales de sellos digitales o revisiones más profundas por parte de Hacienda.

¿Cómo evitar multas del SAT por errores en facturación?

Especialistas recomiendan verificar todos los datos antes de emitir una factura y utilizar sistemas actualizados compatibles con CFDI 4.0. También es importante cancelar correctamente los comprobantes cuando exista un error y hacerlo dentro de los plazos permitidos.

El SAT ha reiterado que el objetivo de estas medidas es combatir evasión fiscal, operaciones simuladas y discrepancias contables. Sin embargo, para miles de pequeños negocios y trabajadores independientes, el endurecimiento fiscal de 2026 también representa un riesgo mayor de sanciones por errores administrativos.

Por ello, contadores y asesores fiscales recomiendan mantener actualizada la información tributaria y revisar constantemente las nuevas reglas emitidas por Hacienda y el SAT para evitar multas que pueden afectar seriamente las finanzas personales o de una empresa.