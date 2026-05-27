Hoy No Circula 27 de mayo: ¿Qué placas y engomados descansan hoy?

Si ya estás organizando tus traslados para este 27 de mayo, es vital que revises si tu vehículo tiene permiso para circular. El programa Hoy No Circula opera de manera regular en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que estar informado te ayudará a evitar multas y sorpresas en tus trayectos.

Recuerda que el programa está vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Aquí te detallamos las restricciones para hoy.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 27 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito hoy son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la metrópoli son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito vehicular (corralón).