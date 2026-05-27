Géiser en Michoacán sorprende a habitantes tras aparecer dentro de una casa; ¿Cómo se forma este fenómeno?

El surgimiento de un géiser en Michoacán, llamó la atención en redes sociales después de que se vitalizara el momento en que una fuerte columna de agua caliente saliera desde el patio de una vivienda en el municipio de Hidalgo. El fenómeno sorprendió bastante a los habitantes de la casa y sus alrededores ya que, no es común observar un géiser activo en Michoacán.

Así que si quieres saber todos los detalles de esta noticia, sigue leyendo para poder tener la información completa.

¿Qué es un géiser?

Un géiser es un fenómeno natural donde el agua caliente y el vapor salen expulsados desde el subsuelo hacia la superficie debido a la presión acumulada bajo la tierra. Generalmente, el géiser aparece en zonas con actividad volcánica o geotérmica, donde existe calor intenso debajo de la corteza terrestre.

Lo que hace especial a un géiser, es que el agua puede salir disparada varios metros hacia arriba acompañada de vapor, lodo o minerales, creando un espectáculo impresionante.

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¿Cómo se forma un géiser?

Un géiser se forma cuando existe agua subterránea atrapada en cavidades debajo de la tierra cerca de zonas calientes del interior terrestre. El proceso ocurre así:

El agua se filtra hacia el subsuelo

El calor de rocas volcánicas la calienta intensamente

La presión comienza a acumularse

Cuando ya no puede contenerse, el agua sale expulsada hacia la superficie en forma de chorros o columnas de vapor

¿Por qué impresionó a todos el nacimiento del géiser en Michoacán?

El caso del Géiser en Michoacán se volvió viral porque ocurrió inesperadamente dentro de una propiedad particular y fue grabado por habitantes de la zona. En los videos compartidos en redes sociales se observa cómo el agua sale con fuerza desde el suelo, generando asombro entre vecinos y usuarios de internet.

Además, el fenómeno ocurrió en una región donde existe actividad geotérmica relacionada con el sistema volcánico mexicano, lo que podría explicar la aparición del géiser. El tema rápidamente generó conversación porque muchas personas confundieron inicialmente el fenómeno con una fuga de agua o incluso actividad volcánica peligrosa.