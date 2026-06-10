Si trabajas para el Estado, ya puedes jubilarte antes: esta es la edad que te toca en 2026

El ISSSTE mantiene un calendario que permite a trabajadores del Estado jubilarse antes en 2026 si cumplen requisitos de edad y antigüedad.

El retiro anticipado de los trabajadores del Estado en México ya no sigue la lógica de subir la edad año con año. Y es que ahora el ISSSTE mantiene un esquema que permite jubilarse más joven bajo un calendario progresivo.

Este modelo es clave para ir planeando tu salida laboral, sobre todo si ya andas cerca de cumplir los requisitos en 2026. Pero ojo, porque el beneficio depende de cumplir varios requisitos, así que vale la pena revisar bien en qué etapa del calendario te encuentras.

¿Cuál es la edad para jubilarse anticipadamente en 2026?

Para el bloque actual, que incluye los años 2025, 2026 y 2027, las edades mínimas se mantienen sin cambios.

Mujeres, 56 años

Hombres, 58 años

Este periodo es bien importante para quienes ya cumplen también con los años de servicio y buscan iniciar su trámite este mismo año. Pero aguas, porque llegar a la edad requerida no basta por sí solo. El ISSSTE pide cumplir todos los requisitos al mismo tiempo. Y aquí, como lo hemos compartido en W Radio, te dejamos los detalles sobre esas condiciones.

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¿Cómo funciona el calendario del ISSSTE hasta 2034?

El esquema contempla reducciones graduales cada tres años. Es decir, la edad mínima para jubilarse irá bajando poco a poco.

Así queda el calendario oficial.

Periodo de Aplicación Edad Mínima (Mujeres) Edad Mínima (Hombres) Años 2025, 2026 y 2027 56 años de edad 58 años de edad Años 2028, 2029 y 2030 55 años de edad 57 años de edad Años 2031, 2032 y 2033 54 años de edad 56 años de edad Año 2034 en adelante 53 años de edad 55 años de edad

¿Por qué está bajando la edad de jubilación?

El calendario forma parte de un esquema transitorio del ISSSTE que busca ponerle freno al aumento progresivo de la edad de retiro y facilitar el acceso a la jubilación.

En lugar de exigir más años de vida laboral, este modelo plantea una reducción gradual que permite que nuevas generaciones puedan retirarse antes, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por la ley.

¿Quiénes pueden aprovechar este calendario en 2026?

Este beneficio no es para todos. Solo aplica para trabajadores del Estado que estén dentro de un régimen específico y cumplan ciertos requisitos.

Toma en cuenta.

Debes pertenecer al régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE

No aplica para quienes están en Afores o Cuentas Individuales

Tampoco para quienes aceptaron Bono de Pensión

Además, es indispensable cumplir con los años de servicio requeridos, ya que estos se revisan junto con la edad al momento de realizar el trámite.

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