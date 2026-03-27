Irma Ramírez Cruz renuncia al INE y se integra al Comité de Evaluación de consejeros electorales

La excoordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Irma Ramírez Cruz, presentó su renuncia al cargo con el objetivo de integrarse al Comité de Evaluación de aspirantes a consejeros electorales.

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¿Por qué renunció a su cargo en el INE?

De acuerdo con una tarjeta informativa, la decisión se tomó pese a que no existía ningún impedimento legal para que continuara en su puesto dentro del INE y, al mismo tiempo, participara en dicho comité. No obstante, la exfuncionaria optó por separarse del cargo como un acto de ética profesional.

Ramírez Cruz asumirá esta nueva responsabilidad como parte de su desarrollo y reconocimiento profesional dentro del ámbito electoral.

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¿Cuál es su trayectoria en materia electoral?

De origen indígena purépecha, originaria de Michoacán, cuenta con una amplia trayectoria electoral. Se ha desempeñado como consejera electoral en el Organismo Público Local de esa entidad, además de fungir como asesora en otros organismos locales en estados como Querétaro y Chihuahua.

En el último año, ocupó el cargo de coordinadora de Gestión Técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE, función que desempeñó hasta marzo de este año.

Dentro de su trayectoria también destaca ser fundadora de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), así como su trabajo en favor de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas.

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