Ricardo Monreal anuncia Comité Técnico para elegir nuevos consejeros del INE

Este viernes quedó listo el Comité Técnico de Evaluación que examinará a los más de 500 aspirantes inscritos para ocupar las tres vacantes del Consejo General del INE.

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¿Quiénes integran el Comité Técnico de Evaluación?

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que dicho comité evaluador quedó conformado por cuatro mujeres y un varón, dos de ellas propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Jucopo fueron propuestos dos mujeres y un varón.

“Se han inscrito más de 500 candidatos y candidatas a ocupar estas tres posiciones, el trabajo del comité evaluador es muy pesado porque tendrán que trabajar en Semana Santa y tendrán que hacer evaluaciones, exámenes, revisar ensayos. Todos en su currículum expresan capacidad jurídica constitucional y también experiencia en la materia”. — Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados

Converso con medios de comunicación de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/5hFZQfNN1Y — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 27, 2026

Se trata de Marcela Elena Fernández Domínguez, que es magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, Quinta Circunscripción; Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y Selene Cruz Alcalá que se desempeña como magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos designó a Irma Ramírez Cruz Ramírez, actual coordinadora de gestión técnica en la Secretaría Ejecutiva del INE, cercana a Guadalupe Taddei y exconsejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán; así como a Miriam Rodríguez Armenta exfuncionaria del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

¿Cómo será el proceso para elegir a los nuevos consejeros?

Ahora el grupo de notables no es de académicos o personajes ligados a la política sino funcionarios o exfuncionarios de tribunales principalmente de carácter electoral. Ellos designarán a los mejores perfiles para sustituir a los consejeros que terminan su gestión en el INE, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera.

El diputado Ricardo Monreal rechazó que hubiera ya dados cargos para elegir a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, aseguró que todos los evaluadores son personas honorables que van a seleccionar a los aspirantes con mejores los perfiles.

“No, no va haber nada de eso, le corresponde a ellos hacer una evaluación seria, de los 500 o más que se han inscrito se tienen que seleccionar tres quintetas, es decir, cinco para cada posición cuidando la paridad”. — Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados

Tras la evaluación correspondiente del Comité Técnico, el próximo 22 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados elegirá a los tres nuevos consejeros del INE.

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