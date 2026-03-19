La batalla por el INE: Diputados alistan relevo de 3 consejeros para abril

Los consejeros que culminan su gestión son Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que establece fechas, plazos y requisitos para elegir a consejeros que suplirán a los tres integrantes del Consejo General de INE que culminan su gestión el próximo 4 de abril.

La autorización para lanzar esta convocatoria recibió la mayoría calificada con 408 votos a favor, es decir, más de las dos terceras partes de la totalidad de diputados, aunque hubo 35 sufragios en contra.

Fueron los legisladores del PRI quienes la rechazaron por considerar que esta convocatoria se hizo al vapor, sin dar tiempo de analizar bien las fechas, plazos y requisitos.

📄 🖊️ La presidenta de la Mesa Directiva, diputada @kenialopezr, firmó y envió a los poderes Ejecutivo y Judicial el acuerdo aprobado que establece las reglas para elegir a tres nuevas consejeras o consejeros del @INEMexico. https://t.co/IxRRfv6HSo — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 19, 2026

Te podría interesar: Elección de consejeros del INE por voto popular “es una decisión tomada por la presidenta Sheinbaum”: Leonardo Valdés

¿Cuáles son los plazos para el registro de aspirantes?

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que hay tiempo suficiente para renovar las tres plazas del INE que quedarán vacantes.

Y que los aspirantes a ocupar las plazas de los consejeros del INE Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala, deberán inscribirse a partir del próximo lunes 23 y hasta el 27 de marzo.

“Vamos a dar cinco días para que se registren y luego viene todo un proceso de evaluación, de pruebas, de exámenes y luego la elección. Estamos a tiempo, tenemos como un mes y fracción, no hay problema vamos a estar a tiempo para renovar los órganos electorales”. —

Ampliar

También puedes leer: Plan B electoral propone recorte de privilegios y cambios en revocación de mandato

¿Cómo será el proceso de evaluación?

El Comité Técnico de Evaluación será conformado por cinco personas, dos serán propuestas por la CNDH y tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Estos notables recibirán la documentación de los aspirantes, realizarán los exámenes de conocimientos y elegirán a tres grupos de cinco para elegir a una o uno de cada grupo para proponer sólo a los tres nuevos consejeros electorales que tengan los mejores perfiles.

✅ La #CámaraDeDiputados aprobó la convocatoria 📄 para el proceso de selección de las personas aspirantes que ocuparán tres consejerías electorales del Consejo General del @INEMexico.



Toda la información: https://t.co/hQgXqOOsR4 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 19, 2026

¿Cuándo se definirán los nuevos consejeros?

El plazo para evaluar a los candidatos a consejeros del INE comienza el 30 de marzo y concluye el 17 de abril.

A partir del 20 de abril se enviarán los resultados de la evaluación a la Junta de Coordinación Política para su revisión y el 22 de abril se aprobarán los nombramientos de los tres nuevos consejeros del INE en el Pleno de la Cámara de Diputados.

En caso de controversias para la elección, la fecha fatal para elegir a los integrantes del Consejo General será el 28 de abril y si persisten los diferendos para elegir a los tres consejeros sería la Suprema Corte la que decidirá quienes son los nuevos consejeros el día 29 de abril.

Síguenos en Google News y encuentra más información