Guardia Nacional refuerza vigilancia en carreteras por regreso de Semana Santa

Más de 9 mil 600 elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en las carreteras del país brindando apoyo y vigilancia por el fin de vacaciones de Semana Santa. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Guardia Nacional reforzó la vigilancia en carreteras de todo el país ante el regreso de paseantes durante el periodo de Semana Santa. A partir de este viernes, se desplegaron más de 9 mil 600 elementos con tres mil vehículos para resguardar más de 12 mil kilómetros en carreteras, puertos, aeropuertos, centros turísticos, zonas fronterizas y centrales de autobuses.

El operativo denominado “Vacaciones Seguras” vigilará de manera intensa 23 corredores viales que atraviesan las principales carreteras del país, con el objetivo de “blindar” 16 mil kilómetros de vías federales. Estas rutas contarán con 51 paraderos estratégicos equipados con servicios de emergencia, alimentos, sanitarios, combustible, iluminación y telefonía celular.

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¿Qué incluye el operativo Vacaciones Seguras?

El despliegue estará vigente hasta el lunes 13 de abril para garantizar la seguridad de viajeros, turistas y migrantes que regresan a sus hogares. La estrategia busca disminuir los índices delictivos y el número de accidentes en las vías federales.

También participan los Ángeles Verdes de Sectur y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes colaboran para evitar delitos como el tráfico de migrantes.

Como parte de la vigilancia, la Guardia Nacional carreteras implementará radares para detectar exceso de velocidad, alcoholímetros carreteros e inspecciones a usuarios de autobuses para prevenir asaltos durante los trayectos.

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¿Cuáles son las recomendaciones para viajar seguro?

Las autoridades emitieron diversas recomendaciones para reducir riesgos en carretera:

Revisar las condiciones mecánicas del automóvil

Utilizar paraderos seguros

Evitar descansar en sitios desolados

Respetar las señales viales

No conducir cansado o en estado de ebriedad

Usar el cinturón de seguridad

Estas medidas buscan reforzar la prevención y reducir incidentes durante este periodo vacacional, en el que miles de personas regresan a sus lugares de origen.