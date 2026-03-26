Nuevo impuesto para migrantes: ¿Cuánto pagarán cubanos, venezolanos y nicaragüenses para entrar a Estados Unidos?

Las políticas migratorias en Estados Unidos siguen endureciéndose en 2026. Ahora, migrantes de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua enfrentan un nuevo requisito económico que podría complicar su ingreso al país.

Se trata de una tarifa y una fianza obligatoria que ya comenzó a aplicarse y que impacta directamente a quienes buscan entrar con visas temporales o bajo programas migratorios especiales.

¿Cuánto deberán pagar los migrantes para entrar a Estados Unidos?

De acuerdo con autoridades estadounidenses, existen dos tipos de cobros que afectan a estos migrantes:

Una tarifa de hasta 1,000 dólares para quienes obtienen el permiso conocido como parole humanitario .

. Una fianza migratoria que puede ir desde 5,000 hasta 15,000 dólares, dependiendo del caso y la evaluación consular.

Esta última medida fue ampliada en marzo de 2026 y forma parte de un programa que busca garantizar que los visitantes no permanezcan de forma irregular en Estados Unidos.

¿A quiénes afecta esta medida?

El nuevo esquema impacta directamente a ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre otros países incluidos en la lista de control migratorio.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el pago de estas cantidades no garantiza la entrada al país, sino que funciona como un filtro adicional dentro del proceso migratorio.

Además, quienes paguen la fianza deberán cumplir condiciones estrictas:

Ingresar únicamente por aeropuertos autorizados

Respetar el tiempo de estancia permitido

¿Por qué se implementó esta medida?

El gobierno de Estados Unidos ha explicado que estas acciones buscan reforzar el control migratorio y reducir la permanencia irregular.

Sin embargo, especialistas advierten que el impacto económico podría ser significativo para miles de familias migrantes, especialmente en América Latina.

En medio de este nuevo escenario, el ingreso a EE.UU. no solo depende de cumplir requisitos legales, sino también de contar con recursos económicos suficientes.