Accidente carretero deja 15 muertos y varios heridos en Yucatán
La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el accidente carretero dejó 15 personas muertas y varios heridos en la carretera Mérida–Campeche.
Un trágico accidente carretero en Yucatán dejó un saldo de 15 personas fallecidas la tarde-noche de este sábado, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El choque múltiple ocurrió en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida–Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá, donde se vieron involucrados un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.
Víctimas y heridos
Las autoridades policiacas confirmaron el fallecimiento de 15 personas, entre ellas el conductor del tractocamión, quien permanecía a bordo de la unidad, y una persona más, cuyos restos quedaron calcinados en el interior.
Dos personas más resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, mientras que los demás heridos fueron trasladados a un hospital.
Al lugar acudieron unidades de bomberos, ambulancias y la policía estatal, para el control de riesgos, atención de víctimas y traslado de heridos.
La zona permaneció bajo resguardo en coordinación con la Guardia Nacional para las diligencias correspondientes.