Accidente carretero deja 15 muertos y varios heridos en Yucatán

Un trágico accidente carretero en Yucatán dejó un saldo de 15 personas fallecidas la tarde-noche de este sábado, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El choque múltiple ocurrió en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida–Campeche, en el tramo Chocholá-Kopomá, donde se vieron involucrados un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

Víctimas y heridos

Las autoridades policiacas confirmaron el fallecimiento de 15 personas, entre ellas el conductor del tractocamión, quien permanecía a bordo de la unidad, y una persona más, cuyos restos quedaron calcinados en el interior.

Dos personas más resultaron lesionadas y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, mientras que los demás heridos fueron trasladados a un hospital.

Al lugar acudieron unidades de bomberos, ambulancias y la policía estatal, para el control de riesgos, atención de víctimas y traslado de heridos.

La zona permaneció bajo resguardo en coordinación con la Guardia Nacional para las diligencias correspondientes.