Trata en el Mundial: refuerzan campaña y vigilancia en México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gabinete de seguridad ha desarrollado una campaña para prevenir y evitar el delito de trata. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El tema del delito de trata será uno de los ejes de la estrategia de seguridad en México durante la Copa del Mundo 2026, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gabinete de seguridad ha desarrollado una campaña para prevenir y evitar este delito.

Estrategia de seguridad y coordinación institucional

La mandataria fue cuestionada sobre la alerta que ha lanzado la ONU y otros organismos por este delito, y precisó que hay una campaña activa y vigilancia permanente de seguridad.

“Hay una campaña y hay vigilancia en torno a la estrategia de seguridad, que no solamente es la protección de los visitantes, sino también temas de trata y otros temas de delitos que pudieran presentarse”, apuntó.

En esta estrategia, indicó, participa la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados donde se desarrollan principalmente los partidos de fútbol, las secretarías de Seguridad estatales y algunas organizaciones que también participan en este torneo.

Ayer la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de Uber, lanzaron una campaña MUNDIAL SIN TRATA, una iniciativa para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en el contexto del turismo durante este mega evento deportivo.

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Actividades del Mundial y participación empresarial

En tanto, el director de la CONADE, Romel Pacheco, informó que todas las actividades del mundial social en tono a la Copa del Mundo, se están realizando como se tenían planeadas para que los mexicanos no solo vean el fútbol, sino para que lo vivan.

También, la Presidenta informó que ante el conflicto bélico de Irán y Estados Unidos, México propuso que los partidos de la selección Iraní pudieran ser en nuestro país, pero la FIFA dijo que no se modificaría el calendario original ni las sedes.

“La FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, eso generaría una logística distinta”, explicó.

En la conferencia de esta mañana estuvo Daniel Cocenzo, presidente del Grupo Modelo quien indicó que la empresa cervecera colaborará con el Gobierno de México para llevar la Copa Mundial 2026 a todo el país con la colocación de 35 mil televisores, como parte del impulso al evento y en el contexto de la estrategia contra la trata en Mundial.

El directivo anunció además la entrega de 500 boletos para los partidos que se disputen en el territorio nacional, que serán asignados por el Gobierno federal a ciudadanos mayores de edad que participen y ganen en los torneos del Mundial Social.

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