Diálogo empresarial impulsa inversión y agenda laboral en México

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE, Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora.

El diálogo empresarial fue eje de las reuniones encabezadas por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, quien sostuvo una serie de encuentros estratégicos con representantes del Poder Legislativo y del sector empresarial internacional, con el objetivo de fortalecer el entorno laboral, la inversión y el desarrollo económico del país.

Fortalecen agenda laboral y competitividad

En un primer encuentro, el líder empresarial se reunió con Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, acompañado por Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del CCE. Durante la reunión, se destacó que el diálogo empresarial entre el sector empresarial y el Poder Legislativo es fundamental para avanzar hacia un entorno laboral más competitivo, incluyente y con visión de largo plazo.

Este acercamiento, señalaron, sienta las bases para construir una agenda legislativa conjunta que fortalezca el empleo formal, brinde mayor certidumbre a la inversión y promueva el desarrollo económico con dimensión social.

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Relación internacional y cooperación económica

En otro encuentro, José Medina Mora se reunió con el embajador de Suiza en México, Pietro Piffaretti, acompañado de representantes de los organismos que integran el CCE. La reunión contó también con la participación de líderes empresariales suizos con presencia en México.

Durante el diálogo, los empresarios europeos compartieron su experiencia en sectores estratégicos y reiteraron su interés en fortalecer sus operaciones en el país. Por su parte, el sector privado mexicano expresó su disposición de consolidar esta relación estratégica mediante mayor colaboración, inversión e innovación compartida, reforzando así el diálogo empresarial.

El CCE subrayó que estas acciones buscan impulsar la competitividad y el desarrollo económico con impacto social, tanto en México como en sus socios internacionales.

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