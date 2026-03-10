Sheinbaum se reúne con más de 100 empresarios nórdicos para impulsar inversiones en México

Claudia Sheinbaum recibe a más de 100 directores y directoras ejecutivos de empresas nórdicas en Palacio Nacional

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum, se reunió con una delegación empresarial de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezada por el Grupo Wallenberg.

La comitiva estuvo integrada por aproximadamente 100 directoras y directores ejecutivos de empresas nórdicas, entre las que destacan compañías como:

AstraZeneca

Ericsson

Lego

Maersk

Nokia

Novo

Nordisk

Vestas

Volvo, entre otras.

COMUNICADO. "Presidenta Claudia Sheinbaum recibe a más de 100 directores y directoras ejecutivos de empresas nórdicas en Palacio Nacional".https://t.co/IvzjuV9cMi pic.twitter.com/rVaqQmlCYG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 10, 2026

La reunión fue realizada para fortalecer la cooperación económica y explorar nuevas oportunidades de inversión en nuestro país.

“Se han anunciado múltiples <b>inversiones nórdicas</b> en el país, alineadas con el <b>Plan México</b>“, — Afirmó Marcus Wallenberg, presidente del banco Skandinaviska Enskilda Banken

¿Qué representa el Grupo Wallenberg en la economía global?

Grupo Wallenberg, es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

Las compañías vinculadas al ecosistema empresarial de ese grupo generan ingresos conjuntos superiores a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

El Gobierno federal señaló que la visita constituye la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud que llega al País.

Durante la reunión, la Presidenta señaló que México mantiene abiertas las puertas a las empresas interesadas en invertir en el País y respondió preguntas de los empresarios sobre sectores como energía, telecomunicaciones, industria farmacéutica y agroindustria.

El diálogo con la delegación empresarial fue moderado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente