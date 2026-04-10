David Olvera: ¿Quién es el nadador que ha roto el récord al cruzar de Cozumel a Cancún en aguas abiertas?
En medio de un año lleno de eventos deportivos, un nombre mexicano comienza a destacar a nivel internacional por sus impresionantes logros en el mar. Se trata de David Olvera, un atleta que ha llevado la resistencia física al límite y que hoy pone a México en el mapa de la natación de ultradistancia.
Su historia no solo ha llamado la atención por los récords que ha roto, sino por la exigencia extrema de los retos que ha superado.
¿Qué hizo David Olvera para ser tan reconocido en México?
El logro más reciente de David Olvera ocurrió el 7 de abril de 2026, cuando completó una de las travesías más demandantes en aguas abiertas en México. El nadador recorrió 85 kilómetros desde Cozumel hasta Cancún, en el Caribe mexicano, en un tiempo de 16 horas con 48 minutos de nado continuo, sin pausas.
Con esto, no solo rompió su propia marca, sino que superó el récord nacional anterior, que era de 55 kilómetros.
La travesía implicó enfrentarse a condiciones complejas como corrientes marinas, cambios de temperatura y desgaste físico extremo, lo que convierte este logro en uno de los más importantes en la natación mexicana reciente.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Osmar Olvera con Martha Debayle: El clavadista que enorgullece a México con sus logros; Campeón del Mundo y medalla Olímpica
No es el primer récord internacional de David Olvera
Antes de esta hazaña en México, David Olvera ya había hecho historia a nivel global. En 2025, el nadador consiguió un Récord Guinness al completar la vuelta más rápida alrededor de Manhattan, en Nueva York, con una distancia de 48.5 kilómetros.
Este tipo de pruebas forman parte de la natación de ultradistancia, una disciplina que exige no solo preparación física, sino también una gran fortaleza mental para resistir horas e incluso días, en el agua.
¿Por qué su historia está llamando la atención?
Más allá de los números, lo que ha hecho destacar a David Olvera es la constancia detrás de sus logros.
El nadador mexicano ya había intentado romper el récord de distancia en aguas abiertas en al menos dos ocasiones anteriores, sin éxito. Sin embargo, fue hasta su tercer intento que logró completar la travesía, demostrando que la perseverancia fue clave en su carrera.
Su historia también ha sido vista como un impulso para el deporte en México, especialmente en disciplinas menos mediáticas como la natación en aguas abiertas.
Los 85 kilómetros continuos en mar abierto no solo representan una marca nacional, sino que lo posicionan como uno de los nadadores más resistentes a nivel internacional en este tipo de pruebas.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Nadadora mexicana denuncia casos de abuso físico, emocional y sexual en el deporte