Osmar Olvera con Martha Debayle: El clavadista que enorgullece a México con sus logros; Campeón del Mundo y medalla Olímpica

El deporte es una de las acciones más valiosas para todos aquellos que lo disfrutan, es por eso que cuando chicos y chicas llegan a niveles impresionantes, se les felicita y se les da un incentivo para que sigan haciéndolo. Por ende, no solo es cuestión de disfrute sino también de constancia.

Osmar Olvera estuvo con Martha Debayle en W Radio y platicaron sobre cómo se sintió ganar la medalla de oro y terminar con la buena racha de los campeones del mundo, los nadadores de origen chino.

Osmar Olvera: “Hay días buenos y días malos, pero tienes que hacer que suceda la magia”

Osmar Olvera mencionó que detrás de todo su esfuerzo y orgullo por ganar esta medalla, primero que nada, hay que entender que en China, la natación es tan importante como en México el futbol. Hay niños y niñas que comienzan desde los 3 años en este deporte, pero es parte de su cultura claramente.

Cuando él se dio cuenta de esto, fue lo que le ayudó a no compararse sino a creerse único, lo cual fue fundamental para poder enaltecer no solo a su círculo y a él mismo, sino a su propio país.

A pesar de las adversidades que puedan existir en el deporte mexicano, el nadador, no lo ve como un impedimento o un problema, sino que además, lo ve como un reto que lo impulsa a esforzarse un poco más y demostrar de qué está hecho.

Entre la conversación con Martha Debayle, relató cómo es que entrena un nadador profesional, pues el cuerpo tiene un entrenamiento muy duro. Osmar explicó que la fuerza en abdomen y piernas es primordial para mantener el equilibrio al momento de estar en el aire.

Incluso, esto puede darles pistas al momento de lanzarse al clavado sobre si lo hicieron bien o no. Asimismo, platicó que otro factor importante que no solo le ha ayudado en toda su carrera como nadador sino que jugó un papel muy importante para ganar la medalla de oro en la Copa Mundial Acuática, fue su mente.

La mente, explicó, le ayudó a mantener la serenidad y darse ánimos a sí mismo, pues esto le jugó a su favor ya que, a pesar de que su entrenadora lo motivó y preparó de manera excelente, si él no se hubiera dicho a sí mismo que era el mejor, tal vez no hubiera salido como él hubiera querido.

Es por eso que ahora que cuenta su historia, espera que miles de pequeños y pequeñas lo escuchen y que nunca dejen de decirse a sí mismos que son los mejores, porque está seguro que este es el comienzo de muchos triunfos para México. Por otro lado, también llamó a todos los deportistas a disfrutar y amar lo que hacen, porque solo así se puede mantener el éxito.

Y claro, es un deportista que representa el claro ejemplo que muchos pueden seguir y querer aspirar a ello.

