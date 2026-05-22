Inglaterra anuncia lista para el Mundial 2026: ¡Foden y Palmer no jugarán la Copa del Mundo!

La selección de Inglaterra anunció este viernes su lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026 y las decisiones de Thomas Tuchel ya provocaron debate. Los Three Lions sorprendieron con varias ausencias de peso y una convocatoria que mezcla referentes históricos con futbolistas que atraviesan el mejor momento de sus carreras.

El combinado inglés compartió la nómina a través de un video en redes sociales inspirado en “Come Together”, de The Beatles, con múltiples referencias visuales a la legendaria banda de Liverpool.

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¿Quiénes quedaron fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026?

Las principales sorpresas llegaron por las ausencias. Thomas Tuchel decidió no convocar a jugadores que habían sido habituales en procesos recientes y que incluso eran considerados piezas importantes rumbo a la Copa del Mundo.

Entre los futbolistas que no estarán en el Mundial destacan: Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire

La exclusión de Maguire fue una de las más comentadas después de que el defensor expresara públicamente su decepción por quedarse fuera de la convocatoria final. También llamó la atención la ausencia de algunos futbolistas ofensivos que venían de temporadas destacadas en la Premier League y competiciones europeas.

Convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Porteros

Jordan Pickford

James Trafford

Dean Henderson

Defensores

Dan Burn

Marc Guéhi

Reece James

Ezri Konsa

Valentino Livramento

Nico O’Reilly

Jarell Quansah

Djed Spence

John Stones

Mediocampistas

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

Delanteros

Bukayo Saka

Marcus Rashford

Noni Madueke

Anthony Gordon

Ollie Watkins

Ivan Toney

Harry Kane

La presencia de Mainoo y Rogers confirma la renovación generacional que busca Tuchel para competir en el Mundial 2026, mientras que Ivan Toney vuelve a escena gracias a su nivel goleador.

Achieving a lifelong dream ❤️



All set for their first @FIFAWorldCup with our #ThreeLions 🏆 pic.twitter.com/uda74QkhdI — England (@England) May 22, 2026

¿En qué grupo jugará Inglaterra en el Mundial 2026?

Los Three Lions integrarán el Grupo L de la Copa del Mundo junto a: Croacia, Panamá, Ghana

¿Qué busca Inglaterra con esta convocatoria?

La lista de Tuchel deja claro que Inglaterra apostará por intensidad física, velocidad y jugadores capaces de adaptarse a distintos esquemas tácticos. La presencia de veteranos como Jordan Henderson y Harry Kane busca equilibrar una plantilla con muchos futbolistas jóvenes.

Además, el técnico alemán intenta construir un grupo menos dependiente de nombres mediáticos y más enfocado en rendimiento actual.

Lo que sigue para Inglaterra rumbo al Mundial 2026

La selección inglesa iniciará su preparación final en los próximos días antes de debutar en el Mundial 2026. Thomas Tuchel tendrá la presión de devolver a Inglaterra a una final mundialista y competir por un título que se le ha escapado durante décadas.

El debut en el Grupo L será clave para medir el impacto de una convocatoria que ya divide opiniones entre aficionados y analistas.