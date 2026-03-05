Boleto del Mundial Sheinbaum: Los 4 requisitos para ir gratis al partido inaugural de la FIFA 2026

Si eres mujer mexicana de 16 a 25 años, graba tu video de un minuto con dominadas, súbelo a YouTube y registra tu enlace en mundialsocial.gob.mx entre el 9 de marzo y el 10 de abril para competir por el Boleto del Mundial de Sheinbaum. / Gemini AI

La fiebre mundialista ha comenzado oficialmente en Palacio Nacional con una sorpresa para las aficionadas al fútbol. Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta anunció el lanzamiento de la convocatoria “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, un concurso que busca otorgar el pase exclusivo de la mandataria para el primer encuentro de la justa deportiva. Si quieres ganártelo, aquí te compartimos todo sobre el boleto del Mundial de la presidenta Sheinbaum y los 4 requisitos para ir gratis al partido inaugural de la FIFA.

¿Cuáles son los 4 requisitos para el boleto mundial sheinbaum?

Para participar en la convocatoria “Representa a México”, solo debes cumplir con estos cuatro requisitos:

Ser mujer mexicana de entre 16 y 25 años. Grabar un video de un minuto haciendo la mayor cantidad de dominadas y trucos que puedas. Tu video debe estar subido a YouTube; asegúrate de que el link funcione y sea público. Entrar a mundialsocial.gob.mx para registrar tu enlace entre el 9 de marzo y el 10 de abril.

¿Cómo registrarse para ganar el lugar de la Presidenta?

El proceso es muy sencillo, pero si eres menor de edad, vas a necesitar ayuda. Al entrar al portal, te pedirán los datos de tu madre, padre o tutor para validar tu registro. Solo tienes que llenar tus datos básicos y pegar el link de tu video de YouTube.

¿Quién elegirá a la joven ganadora del Mundial 2026?

El jurado está compuesto por tres mujeres:

Katia Itzel García, árbitra.

Charlyn Corral, jugadora.

Gabriela Fernández de Lara, comentarista.

