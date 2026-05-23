Monedas Conmemorativas del Mundial 1986: ¿Recuerdas la colección ‘Tesoros del Mundial’? Así lucían las numismáticas

El Mundial 2026 ha sido un tema que ha generado miles de expectativas sobre lo que será este evento deportivo internacional. Aunado a esto, las monedas conmemorativas es ya una tradición en México, por lo que si recuerdas el Mundial de 1986, las autoridades correspondientes en ese momento, también sacaron una colección de monedas conmemorativas del Mundial 1986.

Así que sigue leyendo para saber cómo eran o en su caso, saber si las recuerdas, ya que en su momento fueron lo más top.

¿Cómo lucían las monedas conmemorativas del Mundial 1986?

Hace unos días, nuestra nota de monedas conmemorativas de Mundial 2026 mostró cómo es que puedes conseguirlas y guardar ese recuerdo para después. Sin embargo, no es la primera vez que sucede algo así por la Copa del Mundo.

Las monedas conmemorativas del Mundial 1986 eran 3 numismáticas de plata. Éstas destacaban por sus diseños inspirados en el futbol y en los símbolos representativos de México.

También contaban con diferente valor, es decir:

Moneda conmemorativa del Mundial 1986: Plata equivalente a $25,000

Moneda conmemorativa del Mundial 1986: Plata equivalente a $50,000

Moneda conmemorativa del Mundial 1986: Plata equivalente a $100,000

Es importante mencionar que la moneda en ese momento, estaba devaluada, por eso su valor en miles. También era característica que en su imagen, hubiera futbolistas en movimientos, el logotipo oficial del Mundial México 1986 y claramente, el Escudo Nacional de México. A continuación las imágenes de cada una de ellas.

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¿Qué monedas del Mundial México 86 son las más buscadas?

Entre las monedas conmemorativas del Mundial 1986 más populares aparecen las piezas conmemorativas con diseños relacionados con futbolistas, balones y símbolos oficiales del Mundial México 86.

También existen versiones especiales acuñadas en plata ley que suelen alcanzar precios más altos que las monedas tradicionales de circulación. Expertos recomiendan verificar autenticidad, peso y estado físico antes de comprar o vender este tipo de piezas, ya que existen reproducciones y monedas alteradas en el mercado.

Además, mientras más cercano esté el Mundial 2026, algunos especialistas consideran que podría aumentar todavía más el interés por artículos históricos relacionados con el Mundial de 1986.

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¿Dónde se pueden vender o comprar estas monedas?

Las monedas de plata del Mundial México 86 suelen encontrarse en:

Casas numismáticas

Plataformas de compraventa en línea

Tianguis especializados

Grupos de coleccionistas

Subastas

Sin embargo, especialistas recomiendan acudir con expertos para obtener una valuación real antes de aceptar ofertas, ya que algunos vendedores publican precios exagerados en internet que no siempre corresponden al valor real de mercado.