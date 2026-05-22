Orbelín Pineda se une a la Selección Mexicana tras ser campeón en Grecia con AEK / Catherine Ivill - AMA

Orbelín Pineda se incorporó a la concentración de la Selección Mexicana en Puebla luego de conquistar la Liga de Grecia con el AEK Atenas. El mediocampista ya trabaja bajo las órdenes de Javier Aguirre de cara al amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

Orbelín Pineda / Omar Vega Ampliar

El futbolista mexicano llega en buen momento tras una temporada destacada en Europa, donde fue pieza clave del título local y del rendimiento internacional de su club.

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¿Por qué Orbelín Pineda llegó tarde a la concentración del Tri?

La llegada de Orbelín Pineda se dio de forma escalonada debido a su participación con el AEK Atenas en el cierre de la temporada en Europa. El mediocampista apenas finalizó su actividad tras coronarse campeón en la Superliga de Grecia el pasado 10 de mayo.

La Selección Mexicana informó que su incorporación forma parte del proceso habitual de integración de jugadores que militan en el extranjero, previo a los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

¿Qué ganó Orbelín Pineda con el AEK Atenas?

El mexicano firmó una temporada sólida con el conjunto griego, donde acumuló minutos importantes y protagonismo en distintas competencias.

Con el AEK Atenas logró:

Título de Liga de Grecia

Participación en UEFA Conference League

Cuartos de final en torneo europeo

En la Conference League, el equipo llegó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por el Rayo Vallecano con marcador global de 4-3.

Además, Pineda disputó 50 partidos en la temporada 2025-26, acumulando más de 3,800 minutos, lo que confirma su rol constante dentro del equipo.

¿Qué dijo la Selección Mexicana sobre la llegada de Orbelín?

El Tri confirmó oficialmente su incorporación mediante un comunicado en el que detalló que el jugador ya trabaja en Puebla con el resto del plantel.

La selección dirigida por Javier Aguirre señaló que la llegada del mediocampista forma parte del plan de preparación rumbo a los compromisos amistosos y la Copa del Mundo 2026.

El equipo nacional también adelantó que más jugadores que militan en el extranjero se integrarán en los próximos días.

La Selección Nacional de México informa 👇 pic.twitter.com/FFWOOuHd0F — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 22, 2026

¿Qué aporta Orbelín Pineda al mediocampo del Tri?

Orbelín Pineda llega como una de las piezas más versátiles del mediocampo mexicano. Su capacidad para jugar como interior, volante ofensivo o incluso en labores de contención lo convierte en una opción clave para el cuerpo técnico.

Entre sus principales cualidades destacan: Movilidad en medio campo, capacidad de presión alta, llegada al área rival, experiencia en competiciones europeas

Su momento en Grecia lo posiciona como uno de los futbolistas mexicanos con mayor continuidad en el fútbol internacional.

Lo que sigue para Orbelín y la Selección Mexicana

Tras su incorporación en Puebla, Orbelín Pineda continuará entrenando con el Tri de cara al duelo amistoso ante Ghana. El objetivo del cuerpo técnico es consolidar una base de jugadores que llegue en ritmo competitivo al proceso final rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista buscará aprovechar estos partidos para ganarse un lugar fijo en la lista definitiva de la selección nacional y consolidarse como una pieza clave en el nuevo ciclo del fútbol mexicano.