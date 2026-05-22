¿Quién es el jugador más veterano en jugar un Mundial? El récord que solo el tiempo puede romper

El jugador más veterano en disputar una Copa del Mundo es Essam El Hadary, portero de Egipto, quien jugó el torneo de Rusia 2018 con 45 años, 5 meses y 10 días. El guardameta africano estableció esa marca el 25 de junio de 2018 ante Arabia Saudita, en un partido que ya no tenía nada en juego para ninguno de los dos equipos, pero que le dio un lugar eterno en la historia del fútbol.

Essam El-Hadary guardameta histórico de Egipto / Arturo Holmes - FIFA Ampliar

Essam El Hadary: el “abuelo” de los Mundiales

El Hadary nació un año antes de que se disputara el Mundial de Alemania 1974. Tenía 16 años cuando Egipto asistió por última vez a una Copa del Mundo en Italia 1990. Con 45 años, 5 meses y 10 días, defendió la portería de los Faraones ante Arabia Saudita en Rusia 2018 portando además el gafete de capitán.

Egipto vs Algeria FIFA2010 World Cup Qualifier / Clive Mason Ampliar

El momento cumbre de aquel partido llegó cuando El Hadary atajó un penal a Fahad Al Muwallad, convirtiéndose así en el primer arquero africano en detener un penalti en un Mundial, incluyendo definiciones desde los doce pasos.

“Jugué y gané muchos partidos, recibí muchos premios, pero trabajé muy duro durante 25 años y siempre aspiré a jugar un Mundial”, declaró el guardameta tras hacer historia.

El podio completo: los tres jugadores más veteranos en jugar la Copa del Mundo

El podio histórico de veteranía en los Mundiales lo conforman Essam El Hadary de Egipto con 45 años, 5 meses y 10 días en Rusia 2018; Faryd Mondragón de Colombia con 43 años y 3 días en Brasil 2014; y Roger Milla de Camerún con 42 años y un mes en Estados Unidos 1994.

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Los tres son una rareza estadística: la mayoría del listado de jugadores más veteranos en la historia del Mundial está integrada por porteros, ya que las exigencias y cualidades del puesto permiten extender la carrera profesional más que en otras posiciones. Roger Milla es la gran excepción: delantero puro, es hasta hoy el jugador de campo de mayor edad en participar en el torneo.

¿Cómo llegó Mondragón a jugar un Mundial a los 43 años?

El guardameta colombiano Faryd Mondragón ingresó al minuto 84 del partido de Colombia ante Japón en Brasil 2014, cuando los cafeteros ya estaban clasificados y el resultado no comprometía nada. Con 43 años y tres días, rompió en ese momento el récord que ostentaba Roger Milla y se convirtió en el jugador de más edad en disputar un Mundial. “Soy un privilegiado por poder estar en un Mundial con 43 años”, confesó en rueda de prensa.

Faryd Mondragon de Colombia Mundial 2014 / Mark Kolbe Ampliar

Roger Milla: el veterano que metió gol a los 42 años

En la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, el camerunés Roger Milla se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar en fase final de un Mundial, marcando ante Rusia con 42 años. El presidente camerunés le había pedido personalmente que volviera del retiro para ser un referente moral del equipo.

Roger Milla con Camerún histórico / RENARD eric Ampliar

Cuatro años antes, en Italia 1990, Milla ya había salido del retiro para jugar ese Mundial, donde marcó cuatro goles y llevó a Camerún hasta los cuartos de final.

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¿Podría romperse el récord en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá trae sobre la mesa dos candidatos que podrían colarse en esta lista histórica.

Cristiano Ronaldo apunta a llegar al Mundial 2026 con 41 años, lo que lo convertiría en uno de los jugadores más veteranos en disputar el torneo. El portugués no solo desafía al tiempo sino que mantiene un rol protagónico en su selección, y podría alcanzar un récord sin precedentes: disputar seis Copas del Mundo.

Luka Modric, por su parte, llegará al torneo con 40 años como pieza central de Croacia en su quinta Copa del Mundo. Durante el torneo, el histórico mediocampista tiene posibilidades matemáticas de alcanzar las 200 apariciones con su selección nacional.

Ninguno de los dos se acerca a los 45 años y 161 días de El Hadary, pero ambos escribirán su propio capítulo en la historia de los veteranos mundialistas.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

Los 5 jugadores más veteranos en la historia del Mundial