Nadadora mexicana denuncia casos de abuso físico, emocional y sexual en el deporte

En Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, la ex nadadora Teresa Ixchel Alonso García, denunció que ha sufrido situaciones de abuso físico y emocional en su carrera.

Detalló que hace cinco años demandó a su ex entrenadora, luego de sufrir de un sangrado de tubo gástrico. Luego de interponer la queja, su carrera terminó: pese a haber ganado medalla de plata en los Juegos Panamericanos, su beca fue retirada el 1 de enero del 2020.

Existen irregularidades dentro de su caso, pues el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) envió medidas precautorias que nunca se aplicaron. Una de ellas era precisamente que no debería tener repercusiones por denunciar.

La misma Conapred aceptó cartas testimonio sin firmas y que afectaron su caso, la hicieron encararse con la doctora del equipo de natación que le ocasionó una crisis, una situación “revictimizante y horrible”.

🚨NADADORA DENUNCIA AMENAZAS

Y CORRUPCIÓN TRAS DEMANDA

CONTRA SU ENTRENADORA

“Tengo miedo y temo por mi vida”. La atleta mexicana expuso irregularidades en su caso y acusa a autoridades deportivas de no apoyarla ante Adriana Loftus.



La ex nadadora aseguró que no es la única que ha sufrido de estas situaciones, pero las demás no salen a hablar ante el temor de que su carrera deportiva termine.

“Que todo mundo sepa que no soy el único caso, la violencia sigue”. — puntualizó Teresa Ixchel

El titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco, ha realizado cosas positivas como traer competencias, señaló Teresa Ixchel, pero no ha dicho nada respecto a la violencia dentro del deporte.

Otras deportistas la han contactado, porque quieren alzar la voz, hablar al respecto de las violaciones y el acoso sexual que han sufrido.

“Algún dirigente del deporte debe tomar cartas en el asunto… Se supone que el deporte debería ser un lugar seguro y sano”. — Agregó la ex nadadora

