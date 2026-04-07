Utilidades INAPAM 2026: Así puedes participar en el reparto de PTU con Vinculación Productiva

Las utilidades 2026 son una obligación de la empresa contratante; checa cómo puedes participar en el reparto de PTU con el programa de Vinculación Productiva del INAPAM.

Muchos adultos mayores que se han reincorporado al mundo laboral a través de los programas del INAPAM tienen el derecho de recibir el pago de las ganancias anuales de la empresa donde trabajan. Es importante aclarar que este recurso lo entrega directamente el patrón y no el gobierno, funcionando como cualquier otra prestación de ley para los empleados activos. A continuación, revisa los detalles sobre las utilidades este 2026 y conoce paso a paso cómo puedes participar en el reparto de PTU con el programa de vinculación productiva.

¿Cómo puedo obtener las utilidades del INAPAM?

Para obtener las utilidades del INAPAM, es indispensable estar inscrito en el Programa de Vinculación Productiva, que permite que las personas adultas mayores sean contratadas por empresas, lo que incluye el acceso a prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones y, por supuesto, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades.

Si solo eres beneficiario de la tarjeta para descuentos pero no trabajas en una empresa vinculada, no generas este beneficio.

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El depósito debe realizarse entre el 1 de abril y 30 de mayo si tu patrón es una empresa, o del 1 de mayo al 29 de junio si es persona física. Ampliar

¿Cuánto de utilidades te da el INAPAM?

Para saber cuánto de utilidades te da el INAPAM (o mejor dicho, la empresa donde laboras), debes considerar que, por ley, se reparte el 10% de las utilidades netas del negocio. Este monto se divide en dos partes iguales; el primer 50% se distribuye según los días trabajados en el año, sin importar cuánto ganes, y el segundo 50% se calcula de forma proporcional a tus salarios devengados durante el ejercicio fiscal.

Toma en cuenta que si trabajaste al menos 60 días durante el año anterior, tienes derecho a cobrar esta prestación, incluso si ya no laboras en ese lugar actualmente.

¿Cómo puedo recibir el dinero de INAPAM?

Para recibir el dinero de utilidades del INAPAM, primero debes estar dado de alta en el sistema de empleo formal. Si aún no te vinculas y quieres gozar de estos beneficios económicos el próximo año, estos son los requisitos que debes presentar en los módulos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores:

Tener 60 años o más.

Contar con tu Credencial del INAPAM original.

Presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia).

Tener a la mano tu carnet de salud actualizado del IMSS o ISSSTE.

Pasos para entrar al programa de Vinculación Productiva:

Llenado de solicitud Entrevista donde platicas con el promotor del programa Elige una actividad productiva o voluntaria que se adapte a tus tiempos. El INAPAM te conseguirá la entrevista directa con las empresas aliadas.

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