INAPAM descuento CFE 2026: ¿Es real la rebaja del 50% en el recibo de luz para adultos mayores?

Aunque la tarjeta del INAPAM ofrece grandes beneficios en 2026, es FALSO el descuento del 50% de la CFE; no forma parte de los convenios oficiales de la Comisión.

Seguramente has visto publicaciones en redes prometiendo que, con solo presentar tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tu cuenta de luz bajará mágicamente un 50%. Es comprensible que busquemos un respiro en la cartera, pero antes de que vayas a formarte a las oficinas, aquí te compartimos lo que dice la autoridad para que no te dejes engañar.

¿Es real el descuento de la CFE para adultos mayores con tarjeta INAPAM?

No existe un descuento del 50% en el recibo de la luz para beneficiarios del INAPAM. Ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni el Instituto tienen un convenio que reduzca el monto de tu factura solo por tener la tarjeta.

Toma en cuenta que, aunque han pasado los años y estamos en pleno 2026, esta noticia falsa sigue regresando. La CFE ha alertado en repetidas ocasiones que no hay tales rebajas.

¿Qué beneficios sí tengo con mi tarjeta INAPAM en 2026?

Que no haya descuento en la luz no significa que tu tarjeta no sirva. Al contrario, el Directorio de Beneficios con Credencial INAPAM es muy amplio y te ayuda a ahorrar en otros servicios básicos como:

Predial y Agua

Transporte

Salud

Alimentación

Vestimenta

