Rescate mina Santa Fe: logran sacar con vida a trabajador en Sinaloa tras 14 días

Flanqueado por una valla de rescatistas el ingeniero Francisco Zapata Nájera, de 42 años fue rescatado esta mañana de la mina Santa Fe, luego de 14 días.

El Comando Unificado que realiza labore de rescate en la mina Santa Fe dio a conocer que este miércoles 8 de abril, que el ingeniero Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue rescatado con éxito en El Rosario, Sinaloa.

🔺I M P O R T A N T E



🙏Francisco Zapata Nájera ha salido con vida de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.



La coordinación entre la #CNPC de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @sinaloagobmx y @PC_Sinaloa avanzan en las acciones de rescate de los mineros pic.twitter.com/f64ZOIXFZV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

Operativo y coordinación interinstitucional

El Comando Unificado, encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), concretó esta acción tras 14 días de labores continuas. El hallazgo ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril.

Tras su salida a la superficie, el personal paramédico procedió a su estabilización inmediata para posteriormente ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, en donde será atendido por especialistas. Previo a su ascenso, Zapata Nájera recibió una valoración médica en el interior de la mina como parte de los protocolos de seguridad activados por las brigadas de emergencia.

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#ComunicadoCNPC | Se informa que ha sido rescatado y ya se encuentra fuera de la mina Rafael Francisco Zapata Nájera, de 42 años, localizado con vida en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. pic.twitter.com/24HnosITDO — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026

Continuidad de las labores de búsqueda

Este despliegue operativo cuenta con la participación estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco y autoridades del estado de Sinaloa. El equipo técnico y humano mantiene sus operaciones en el sitio con el firme compromiso de localizar al último trabajador.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros para brindarles información oportuna sobre el progreso de las maniobras de rescate.