Fracking en México: Entre el potencial energético y el estrés hídrico

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El Gobierno de México anunció que buscará explorar el fracking, con el objetivo de reducir su dependencia energética del exterior, sin embargo, su implementación enfrenta desafíos técnicos, ambientales y operativos que ponen en duda la capacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para liderar estos proyectos de manera independiente.

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¿Cómo funciona el fracking y qué potencial tiene en México?

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, explicó que el fracking combina la perforación horizontal con fracturamiento hidráulico a grandes profundidades para extraer recursos dispersos en las rocas.

La formación de Tampico-Misantla tiene el potencial de producir por sí sola más de dos millones de barriles diarios, indicó, una cifra superior a la producción total actual del país, que ronda los 1.3 millones de barriles.

Al aire // Anuncia Sheinbaum comité de científicos para explorar el camino del Fracking.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @KarlaSantillan_ por #WRadio junto a @chiojardinezh y Gonzalo Monroy, director generao del GMEC. pic.twitter.com/4xQE5gbBV6 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 9, 2026

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¿Qué retos enfrenta Pemex para desarrollar estos proyectos?

A pesar de este horizonte prometedor, el experto advirtió que Pemex carece de la experiencia necesaria, ya que nunca ha construido un pozo de este tipo por cuenta propia, y el desarrollo de estos yacimientos requeriría no solo tecnología extranjera, sino un “pequeño ejército” de cientos de empresas de servicios especializadas y flexibles, un ecosistema mucho más amplio del que maneja habitualmente.

Además, existen limitaciones críticas como el estrés hídrico en el norte del país y la necesidad de importar arenas específicas para sostener las formaciones rocosas.

Olga Rolenko Ampliar

¿Qué impacto ambiental y energético se prevé?

Respecto a las preocupaciones ambientales, el especialista desmitificó algunos puntos al señalar que los avances tecnológicos permiten actualmente reciclar hasta el 97% del agua utilizada.

La independencia energética de México es inalcanzable en esta década, agregó Gonzalo Monroy, pues los proyectos de fracking o de aguas profundas, requieren entre ocho y 10 años para alcanzar su fase de producción.

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